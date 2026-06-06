Pocos estadounidenses se sienten informados pese a seguir de cerca temas clave del país

Aunque la mayoría de los estadounidenses considera fundamental mantenerse al tanto de los asuntos que afectan al país, muchos admiten que no cuentan con suficiente información sobre temas esenciales como economía, salud, inmigración o procesos electorales.

Así lo revela una reciente encuesta del Pew Research Center, que encontró una brecha significativa entre la importancia que las personas asignan a estos asuntos y el nivel de conocimiento que creen tener sobre ellos.

La información importa, pero no siempre llega

Según el estudio, el 82% de los estadounidenses considera muy importante estar informado sobre el sistema de salud, mientras que la misma proporción opina lo mismo respecto a los procesos electorales y de votación. Además, el 80% cree que es crucial comprender los poderes y límites del presidente de Estados Unidos.

Sin embargo, cuando se les preguntó qué tan informados se sienten, las cifras disminuyeron considerablemente.

Uno de los ejemplos más claros es el de la economía. Aunque tres de cada cuatro adultos consideran importante conocer las políticas económicas y fiscales, apenas el 24% afirma sentirse muy informado sobre el tema. La mayoría reconoce tener solo conocimientos parciales.

La encuesta también detectó diferencias generacionales. Los adultos mayores son más propensos a considerar que mantenerse informado es una responsabilidad cívica y, además, suelen sentirse mejor preparados para comprender asuntos de actualidad que los jóvenes.

Redes sociales ganan terreno entre los más jóvenes



El estudio señala que los estadounidenses recurren a diversas fuentes para informarse dependiendo del tema.

Los medios de comunicación tradicionales continúan siendo la principal referencia para asuntos como política exterior, inmigración y ciudadanía. En temas relacionados con la Seguridad Social o los procesos electorales, muchas personas recurren directamente a fuentes gubernamentales.

Las redes sociales, en cambio, tienen un peso mucho mayor entre los jóvenes. Pew destaca que este grupo utiliza plataformas digitales como una de sus principales vías para seguir la actualidad, una tendencia que se ha consolidado en los últimos años.

En términos políticos, demócratas y republicanos coinciden en gran medida sobre la importancia de mantenerse informados. No obstante, existen diferencias en algunos temas específicos. Por ejemplo, los demócratas otorgan más relevancia a conocer los límites del poder presidencial y las políticas de vacunación infantil, mientras que los republicanos afirman sentirse más informados sobre inmigración, regulación de armas y procesos electorales.

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