Trump logra que más 800 medicamentos estén disponibles a precio de descuento para los estadounidenses

El presidente Donald Trump dio a conocer que la plataforma TrumpRx ya cuenta con más 800 medicamentos a precio de descuento disponibles para ser adquiridos por la ciudadanía.

A través de un mensaje compartido en la plataforma Truth Social, el republicano de 79 años elogió la segunda ampliación en la gama de medicamentos lograda en los dos últimos meses.

“Me complace anunciar que TrumpRx.gov está agregando otros 160 medicamentos recetados, a precios con grandes descuentos, para un nuevo total de más de 800 de los medicamentos recetados más utilizados. TrumpRx.gov ahora ofrecerá ofertas claras, transparentes y con DESCUENTO para CUATRO DE CADA CINCO recetas que surtan los estadounidenses”, señaló.

Después de haberse lanzado en febrero con 43 medicamentos de marca con receta, ofreciendo fármacos a precios con descuento para tratar afecciones como el asma, la infertilidad y la obesidad, la plataforma TrumpRx ya cuenta con dos listas de medicamentos: una para medicamentos de patente llamada “ofertas presidenciales” y otra destinada a medicamentos genéricos denominada “precios estándar”.

Los estadounidenses disponen de dos listas de medicamentos con descuentos de compra al adquirirlos a través de la plataforma TrumpRx.gov (Crédito: Julio Cortez / AP)

A partir de un compromiso establecido para hacer más accesibles los precios de los medicamentos, el magnate neoyorquino convenció a 17 compañías farmacéuticas de aceptar una reducción en el precio de algunos de sus medicamentos a cambio de algunos incentivos fiscales.

Sin embargo, los descuentos a los medicamentos negociados sólo se pueden aplicar a los pacientes de Medicaid, pues quienes cuentan con seguro privado o se benefician del programa Medicare no podrán pagar menos por los productos que requieran.

El presidente afirma que, desde el lanzamiento de TrumpRx, los estadounidenses han ahorrado más de $400 millones de dólares, objetivo que no se habría alcanzado sin la implementación de aranceles.

“Por supuesto, el trato de nación más favorecida no sería posible sin mi uso de aranceles, que están logrando que otros países ‘paguen’ en lugar de depender de que los pacientes estadounidenses sean estafados, como sucedió durante décadas hasta que ordené un ‘paro’ inmediato a esta situación tan injusta y, francamente, absurda”, puntualizó.

En sintonía con Trump, Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos, recurrentemente ha mencionado que Estados Unidos había venido pagando entre dos y cuatro veces más por los medicamentos con relación al desembolso efectuado por otros países.

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