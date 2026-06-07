La mexicana Gaby López quedó en segundo lugar en el US Women’s Open 2026

La definición del U.S. Women’s Open 2026 se resolvió por el margen más estrecho posible. En una jornada de alta tensión en California, la mexicana Gaby López se mantuvo en la pelea por el título hasta los últimos hoyos y terminó compartiendo el segundo puesto con la inglesa Charley Hull, apenas un golpe detrás de la campeona, la estadounidense Nelly Korda.

La golfista capitalina cerró el torneo con un acumulado de siete golpes bajo par, producto de una ronda final de 68 impactos, tres bajo par. Ese desempeño le permitió igualar la segunda posición junto a Hull, quien completó el recorrido definitivo con una tarjeta de 69 golpes en el Riviera Country Club de Pacific Palisades.

La lucha por el campeonato permaneció abierta hasta el cierre. López llegó con posibilidades reales de conquistar uno de los torneos más prestigiosos del golf femenino y logró presionar a las líderes durante buena parte de la ronda final. Un birdie en el hoyo 18 le permitió concluir con opciones, aunque no fue suficiente para alcanzar la cima de la clasificación.

Una semana histórica para la mexicana

El resultado representa el mejor desempeño de la carrera de López en un torneo major y uno de los logros más importantes para el golf mexicano en años recientes. La jugadora de 32 años, integrante del LPGA Tour desde 2016 y ganadora de tres títulos en el circuito profesional, confirmó el buen momento que atraviesa con una actuación consistente durante toda la semana.

Su acumulado final de 277 golpes (-7) la dejó a una sola unidad de Korda, quien finalizó con 276 (-8) para quedarse con el campeonato. Gracias a este resultado, la mexicana aseguró además su clasificación automática para la edición de 2027 del torneo.

Tras concluir la competencia, López destacó el aprendizaje obtenido durante la semana. “La experiencia de hoy fue increíble. Aprendí muchísimo, en un Major aprendí la importancia de la paciencia, de estar tranquila. Lo di todo, lo disfruté muchísimo”, expresó.

La actuación de la mexicana también tuvo un significado especial porque estuvo cerca de convertirse en la primera representante de su país en ganar uno de los campeonatos más prestigiosos del golf femenino mundial.

Korda mantiene su dominio en la temporada

La victoria quedó en manos de Nelly Korda, quien conquistó por primera vez el Abierto de Estados Unidos y alcanzó el cuarto major de su carrera. La número uno del mundo cerró el torneo con una ronda de 69 golpes y aseguró el triunfo gracias a un putt decisivo en el hoyo 18 que le permitió conservar una ventaja mínima sobre sus perseguidoras.

El título también significó su segundo major consecutivo tras imponerse previamente en el Chevron Championship. Además, se convirtió en el cuarto torneo que gana durante la presente temporada.

Por su parte, Charley Hull compartió el subcampeonato con López después de una semana igualmente sólida. Ambas terminaron a un golpe de la campeona y recibieron un premio de un millón de dólares cada una.

La colombiana María José Marín también firmó una destacada actuación al concluir empatada en la octava posición con un acumulado de dos golpes bajo par. La joven golfista amateur registró uno de los mejores resultados de su trayectoria en una competencia de esta magnitud.

Con el U.S. Women’s Open ya definido, el circuito femenino dirigirá ahora su atención al Women’s PGA Championship, programado del 25 al 28 de junio en Minnesota, donde Korda intentará ampliar su exitoso momento en la temporada.



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