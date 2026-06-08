Beneficios del β-caroteno y en qué alimentos encontrarlo

Desde siempre, hasta las abuelas, nos dijeron que había que comer zanahorias para tener una buena vista, debido a su aporte de vitamina A. Sin embargo, poco se habla de que este nutriente proviene de un compuesto llamado β-caroteno (betacaroteno), el cual está presente en múltiples frutas y vegetales.

El betacaroteno es un pigmento vegetal responsable de los colores anaranjados, amarillos y rojizos de muchos alimentos, aunque también se encuentra en vegetales de hoja verde, indica el portal de la organización estadounidense Susan Komen.

Además de aportar color, desempeña funciones fundamentales para el organismo gracias a su capacidad de transformarse en vitamina A y actuar como antioxidante.

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Qué beneficios aporta el β-caroteno

Cuando consumes alimentos ricos en este compuesto, el cuerpo puede convertir parte de él en vitamina A según sus necesidades. Esta característica lo hace una fuente segura de vitamina A, ya que el organismo regula la cantidad que transforma y aprovecha.

Además, el betacaroteno posee propiedades antioxidantes, lo que significa que ayuda a proteger las células frente al daño provocado por los radicales libres, moléculas relacionadas con el envejecimiento celular y diversas enfermedades.

Sin embargo, uno de los beneficios más conocidos del β-caroteno está relacionado con la salud visual. La vitamina A que se produce a partir de este nutriente contribuye al correcto funcionamiento de la retina y ayuda a mantener una buena visión, especialmente en condiciones de poca luz.

También desempeña un papel importante en el sistema inmunológico. Diversas investigaciones han demostrado que la vitamina A participa en la producción y funcionamiento de células encargadas de defender al organismo frente a infecciones.

Y otro aspecto destacado es su contribución a la salud de la piel. Gracias a su acción antioxidante, el β-caroteno ayuda a combatir el estrés oxidativo provocado por factores ambientales como la contaminación y la exposición solar.

Alimentos ricos en β-caroteno, además de la zanahoria

Según expertos en nutrición, entre los vegetales de color naranja y amarillo destacan la calabaza, la batata o boniato, los pimientos rojos y algunas variedades de calabacín.

Las frutas también aportan cantidades importantes de β-caroteno. Estas son: el mango, la papaya, el melón cantalupo, los albaricoques y los melocotones.

Asimismo, las verduras de hoja verde contienen niveles elevados de betacaroteno aunque su color no lo evidencie. Esto ocurre porque la clorofila enmascara los tonos anaranjados del carotenoide. Dentro de este grupo destacan las espinacas, el kale o col rizada, las acelgas y el brócoli.

No lo olvides: aunque la zanahoria continúa siendo su representante más famoso, frutas tropicales, verduras de hoja verde y otros vegetales coloridos también ofrecen cantidades importantes de este nutriente. La variedad en la alimentación sigue siendo la mejor estrategia para aprovechar todos sus beneficios.

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