EE.UU. cuenta con capacidad militar para reabrir el estrecho de Ormuz, pero con muy alto costo: Lloyd Austin

El exsecretario de Defensa, Lloyd Austin, afirmó que la Armada cuenta con la capacidad militar necesaria para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz en caso de ser necesario, aunque advirtió que una operación prolongada requeriría la participación de aliados internacionales debido a su elevado costo y complejidad.

Durante una intervención en la Conferencia de Intercambios del Consejo de Cooperación del Golfo organizada por HSBC en Londres, Austin señaló que mantener abierta esta importante ruta marítima es un asunto que trasciende los intereses estadounidenses y afecta directamente a la economía mundial.

“Sin duda, la Armada de Estados Unidos podría abrir el estrecho de Ormuz”, declaró Austin. Sin embargo, agregó que sostener la seguridad de la vía marítima durante un periodo prolongado implicaría un esfuerzo significativo, por lo que sería deseable una coalición internacional para compartir responsabilidades y recursos.

Las declaraciones se producen en un momento en que el estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los puntos más sensibles del comercio energético global. Desde el inicio del conflicto regional en Medio Oriente, el tránsito comercial por la zona se ha visto severamente afectado, generando preocupación entre gobiernos, empresas navieras y mercados energéticos.

Former Defense Secretary Lloyd Austin said the US Navy could reopen the Strait of Hormuz, but a prolonged operation to secure the key oil and gas route would be costly and require allied support https://t.co/qhz7Oo4DCd — Bloomberg (@business) June 8, 2026

Un paso clave para la economía mundial

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el océano Índico, convirtiéndose en una de las rutas marítimas más importantes del planeta. En condiciones normales, por este corredor transita aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial.

La reducción del tráfico marítimo en la zona ha provocado tensiones en los mercados internacionales de energía y ha contribuido a incrementos en los costos de transporte y combustibles. En Estados Unidos, los consumidores han sentido parte de ese impacto mediante el aumento de los precios de la gasolina.

Austin manifestó que una eventual estabilización de la situación permitiría avanzar en negociaciones diplomáticas destinadas a restablecer plenamente la navegación comercial. “Nos gustaría que este alto el fuego se mantuviera para poder concluir las negociaciones y lograr que el estrecho vuelva a estar abierto”, señaló el exfuncionario. “Es importante no solo para Estados Unidos, sino para toda la economía global. Cuanto antes pueda lograrse, mejor”.

Actualmente, Austin trabaja como consultor en temas de seguridad nacional tras haber encabezado el Departamento de Defensa durante la administración del expresidente Joe Biden.

Tensiones regionales y preocupación por otros focos de conflicto

El exsecretario también se refirió a la situación de seguridad en Medio Oriente, señalando que los enfrentamientos entre Israel, Irán y grupos aliados como Hezbolá han complicado los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución duradera.

Aunque Irán e Israel han mostrado señales de reducción de ataques directos tras la reciente escalada militar, la región continúa enfrentando un escenario frágil que mantiene en alerta a las principales potencias mundiales.

Austin indicó que la reapertura total del estrecho dependerá en gran medida de la estabilidad política y militar en la zona, así como del éxito de las negociaciones internacionales en curso.

Durante la misma conferencia, el exjefe del Pentágono también abordó el tema de Taiwán. Señaló que no considera que el presidente chino, Xi Jinping, tenga intención inmediata de tomar la isla por la fuerza, aunque advirtió que un conflicto en el estrecho de Taiwán tendría consecuencias económicas mucho más profundas para el mundo que las derivadas de la crisis actual en el estrecho de Ormuz.

Las declaraciones reflejan la creciente preocupación de expertos y líderes internacionales sobre la vulnerabilidad de las principales rutas marítimas del mundo y el impacto que cualquier interrupción prolongada puede tener sobre el comercio, la energía y la estabilidad económica global.

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