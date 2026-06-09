Gilberto Mora renovó con Tijuana con una cláusula especial para ir a Europa

El joven talento de los Xolos de Tijuana y de la selección de México, Gilberto Mora, firmó una importante renovación de contrato con la escuadra fronteriza, en la cual quedó establecida una cláusula que le permitirá aceptar cualquier oferta del fútbol europeo que convenga a ambas partes.

La noticia fue dada a conocer por el equipo de los caninos unas horas antes del debut mundialista del Tricolor, en donde el jovencito de 17 años es uno de los 26 convocados al Mundial, donde se espera que pueda tener momentos importantes para poder llamar la atención a los equipos del Viejo Continente.

¡De la frontera pa’l mundo! Gilberto Mora extiende su contrato con Xolos y usará el número 10.



El Canterano Rojinegro está listo para seguir haciendo historia internacional.



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A través de un comunicado, el conjunto fronterizo informó que alcanzó acuerdo para un histórico contrato de tres años con el que considera como el jugador más relevante en la historia del club, el cual además cambiará de dorsal, pues ahora portará el ’10’.

“Este es un acuerdo histórico para nuestro club, pero también es un reflejo de la relación que hemos construido con Gilberto y su equipo. Todos los involucrados compartimos el mismo objetivo: garantizar que cada decisión tomada hoy apoye la siguiente etapa de la carrera de Gilberto”, dijo Jorge Alberto Hank, presidente del cuadro tijuanense.

RENOVADO ???



Gilberto Mora y Xolos han alcanzado un acuerdo para un histórico contrato de tres años, que representa el acuerdo contractual más importante para un jugador en la historia del club y portará el emblemático dorsal 1??0??. pic.twitter.com/Ef4szBB8Je — W Deportes (@deportesWRADIO) June 9, 2026

La cláusula especial

En el contrato que renovó Mora está establecida una cláusula donde se contempla una posible salida de Gilberto Mora al fútbol europeo, sobre todo que desde hace algunos meses se viene especulando sobre esa posibilidad por medio de su representante, la brasileña Rafaela Pimenta.

“El acuerdo incluye un mecanismo de salida altamente personalizado y claramente estructurado, desarrollado de manera conjunta entre el club, el jugador y su representante. La estructura refleja una visión compartida para el futuro de Gilberto y reconoce tanto su extraordinario potencial como su preparación para competir al más alto nivel del fútbol mundial”, destacó.

Sobre la renovación de contrato con Xolos, Mora se mostró muy agradecido con el club y motivado tras su renovación. “Estoy muy agradecido al Club Tijuana. Este club me ha ayudado muchísimo a crecer como jugador y como persona. Esto me motiva aún más a seguir trabajando duro y mejorando cada día. Ahora mismo mi foco está en ayudar al equipo y dar todo por México en esta Copa del Mundo”, expresó el futbolista.

Gilberto Mora seguirá haciendo historia con Xolos. El juvenil mexicano renovó su contrato hasta 2029 y portará el emblemático número 10. A sus 17 años, la joya de Tijuana apunta a brillar con México en el Mundial 2026. ???? pic.twitter.com/MFxSUJUPBY — Hi! Sports TV (@HiSportsTV) June 9, 2026

La firma de la renovación de contrato es un hecho muy significativo para los Xolos de Tijuana, pues saben que este jugador puede ser un diamante en bruto debido a su gran talento y no quieren quedar desprotegidos en caso de que el jugador emigre a Europa.

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