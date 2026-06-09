Glamour, aplausos y muchas estrellas en la premiere de “House of the Dragon 3” en Londres

Luego de mucho tiempo de espera, el elenco de la exitosa serie de HBO “House of the Dragon” protagonizó un emotivo reencuentro frente a las cámaras durante la premiere mundial de la tercera temporada, realizada en Londres el pasado 8 de junio.

Glamour, flashes y decenas de estrellas fueron solo algunos de los elementos que destacaron durante el evento llevado a cabo en la plaza londinense de Leicester Square. A la cita acudieron los actores principales de la serie, incluyendo a Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke y Fabien Frankel, entre otros.

Emma D’Arcy en la premiere de “House of the Dragon 3” en Londres. Crédito: Millie Turner/Invision | AP

La primera en hacer su arribo fue la protagonista de la serie, Emma D’Arcy, quien en la producción da vida a ‘Rhaenyra’. Entre aplausos y el furor de los fans, la famosa desfiló por la alfombra roja enfundada en un elegante traje sastre en color gris, con pantalones de tiro alto y una camisa oversized.

Por su parte, el actor Matt Smith (‘Daemon’, en la serie) posó ante las cámaras en su característico total black look. Sus imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales y desatar toda una conversación sobre el rumbo que tomará su personaje en esta nueva entrega de la serie.

Matt Smith en la premiere de “House of the Dragon 3” en Londres. Crédito: Millie Turner/Invision | AP

Al llamado también acudieron Olivia Cooke, Fabien Frankel y Ewan Mitchell, quienes conforman a ‘los verdes’ y buscan conservar el trono dentro de la historia. Por su parte, la actriz Olivia Cooke desfiló por la alfombra roja en un vestido color blanco de falda con volumen y un corsé que acentuó su cintura.

Olivia Cooke en la premiere de “House of the Dragon 3” en Londres. Crédito: Millie Turner/Invision | AP

Tras desfilar por la alfombra roja, las estrellas ingresaron al cine Odeon Luxe de Leicester Square para brindar unas palabras de agradecimiento al público asistente. La interacción concluyó con la proyección del primer episodio de la tercera temporada de “House of the Dragon”.

Fabien Frankel en la premiere de “House of the Dragon 3” en Londres. Crédito: Millie Turner/Invision | AP

Uno de los detalles que destacó dentro del primer episodio fue la incorporación de nuevos personajes, incluyendo al de ‘Ormund Hightower’, hijo de ‘Alicent’ y quien es encarnado por el actor británico James Norton.

La tercera temporada de “House of the Dragon” llegará a las pantallas de HBO el 21 de junio y contará con 8 episodios que serán lanzados de forma semanal.

Ewan Mitchell en la premiere de “House of the Dragon 3” en Londres. Crédito: Millie Turner/Invision | AP

“House of the Dragon 3”: la lucha entre Rhaenyra y Aegon por el trono continúa

De cara al esperado estreno de la serie, HBO ha consentido al público con adelantos exclusivos en los que se da un vistazo a la batalla épica que Rhaenyra y Aegon seguirán librando en búsqueda del trono.

A través de YouTube y otras plataformas digitales de la producción se han difundido escenas inéditas de la historia basada en el libro “Fire & Blood”, escrito por el creador del universo de “Game of Thrones”, George R. R. Martin.

Una de las más llamativas pone en el centro de una conversación a ‘Daemon’ y ‘Rhaenyra Targaryen’, interpretados por Matt Smith y Emma D’Arcy, respectivamente: “Ahora tienes un poder que ningún hombre ha tenido. Tendrás un imperio inexpugnable, Rhaenyra. Y nuestros hijos lo gobernarán por siempre”, se le escucha decir al guerrero en el primer tráiler lanzado al público.

Por su parte, los “verdes” se mantienen firmes en su decisión de luchar por el trono: “Harás cosas de las que tu corazón habría rehuido antes de llegar al trono”, asegura ‘Alicent Hightower’, interpretada por Olivia Cooke.

Dicho tráiler concluyó con una línea contundente por parte de Rhaenyra Targaryen: “No habrá duda de a quién han elegido los dioses para gobernar”, expresa la protagonista de la historia que se desarrolla dos siglos antes de los acontecimientos de la serie original.

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