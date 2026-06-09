Graham Platner vence a escándalos y gana primarias demócratas al Senado en Maine

Graham Platner aseguró este martes la candidatura del Partido Demócrata para competir por un escaño de Maine en el Senado, una de las contiendas más observadas del país de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

El empresario dedicado a la cría de ostras y veterano de la Marina obtuvo una victoria contundente en las primarias demócratas, pese a una serie de controversias personales que dominaron la recta final de la campaña y generaron preocupación entre dirigentes de su partido.

Con una amplia ventaja sobre sus rivales, Platner se convirtió oficialmente en el retador de la senadora republicana Susan Collins, una de las figuras más conocidas y longevas del Senado federal. La elección en Maine es considerada estratégica para las aspiraciones demócratas de recuperar terreno en la Cámara Alta y podría convertirse en una de las carreras más costosas del ciclo electoral.

La victoria de Platner llega después de semanas marcadas por reportes periodísticos que revelaron mensajes de contenido sexual intercambiados con varias mujeres durante su matrimonio, así como testimonios de exparejas que describieron relaciones conflictivas. Además, el candidato enfrentó cuestionamientos por antiguas publicaciones en redes sociales y por un tatuaje que algunos críticos asociaron con simbología nazi.

Platner rechazó parte de las acusaciones y sostuvo que varias de las versiones difundidas sobre su pasado no reflejan quién es actualmente. Durante su discurso de victoria, reconoció que deberá trabajar para convencer a quienes aún mantienen dudas sobre su candidatura. “A quienes se sienten decepcionados o escépticos, mi responsabilidad es ganarme su confianza”, afirmó ante simpatizantes reunidos en la noche electoral.

I’m humbled and proud to officially be your Democratic nominee for the U.S. Senate to take on Susan Collins and the billionaire class she represents. Together, we will win this seat back for working Mainers.



Thank you, Maine. — Graham Platner for Senate (@grahamformaine) June 10, 2026

Una elección que podría influir en el control del Senado

La contienda entre Platner y Collins promete captar la atención nacional durante los próximos meses. Collins, elegida por primera vez en 1996, ha construido una reputación como una republicana moderada y ha sobrevivido a varios desafíos electorales de alto perfil.

Sin embargo, algunos sondeos recientes sugieren que la legisladora enfrenta un escenario más competitivo que en ciclos anteriores. Encuestas publicadas en las últimas semanas muestran una carrera cerrada e incluso colocan al demócrata con una ligera ventaja.

Para los demócratas, Maine representa una de las oportunidades más viables para disputar un escaño actualmente en manos republicanas. Por ello, se espera una fuerte inversión de recursos financieros, publicidad y movilización de votantes por parte de organizaciones nacionales de ambos partidos.

Graham Platner delivers scandals.



Susan Collins delivers results.



In Maine, the choice is clear. pic.twitter.com/jTy5plt1vw — Senate Republicans (@NRSC) June 10, 2026

Las controversias no frenaron el respaldo de los votantes

La candidatura de Platner también refleja la búsqueda de figuras ajenas al establishment político tradicional. A sus 41 años, el empresario logró conectar con sectores progresistas y votantes inconformes con la clase política convencional, presentándose como una alternativa de origen trabajador y con experiencia militar.

Aunque las revelaciones sobre su vida personal generaron tensiones dentro del Partido Demócrata, una parte importante de los votantes decidió respaldarlo en las urnas. Incluso la gobernadora demócrata Janet Mills, quien había suspendido previamente su campaña, pero permaneció en la boleta electoral, terminó muy por detrás del ganador.

Mientras tanto, en Carolina del Sur, el senador republicano Lindsey Graham obtuvo cómodamente la nominación de su partido para buscar la reelección. El presidente Donald Trump felicitó públicamente a Graham tras conocerse los resultados y reiteró su respaldo al legislador, uno de sus aliados más cercanos en el Senado.

Con las primarias concluidas, la atención política se concentra ahora en la batalla entre Platner y Collins, una competencia que podría influir de manera significativa en el equilibrio de poder en Washington después de las elecciones de noviembre.

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