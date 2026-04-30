Janet Mills se baja de la contienda al Senado y sacude la carrera en Maine

La gobernadora de Maine, Janet Mills, anunció la suspensión de su campaña para el Senado, en una decisión que reconfigura el panorama electoral en uno de los estados clave para el equilibrio de poder en Washington. La noticia llega a pocas semanas de las primarias demócratas previstas para el 9 de junio.

Mills, considerada la candidata clave demócrata para disputar el escaño que actualmente ocupa la republicana Susan Collins, reconoció que no contaba con los recursos financieros necesarios para sostener una campaña competitiva. “Sencillamente, no tengo lo que, lamentablemente, requieren las campañas políticas hoy en día: los recursos financieros”, señaló en un comunicado. La gobernadora agregó que se trató de una “increíblemente difícil decisión”, subrayando el peso político de su retiro.

Este movimiento representa un golpe estratégico para los demócratas, que ven en este escaño una oportunidad clave para recuperar el control del Senado. El líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, había impulsado personalmente la candidatura de Mills, consciente de su perfil moderado y su capacidad de atraer votantes independientes en un estado históricamente competitivo.

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