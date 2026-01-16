Gobernadora de Maine se prepara ante posibles operativos de ICE en algunas ciudades

El siguiente objetivo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) apunta a ser Maine, donde la gobernadora Janet Mills ya se prepara para evitar confrontaciones violentas entre los ciudadanos y los agentes federales como los registrados desde la semana pasada en Minneapolis.

A sabiendas de que el gobierno federal insiste en llevar a cabo la mayor deportación de extranjeros carentes de estatus legal, la demócrata al frente de Maine desde 2019, compartió un mensaje en redes sociales donde enfatiza no compaginar con la política migratoria impulsada desde la Casa Blanca.

“Al gobierno federal le digo esto: si su plan es venir aquí a ser provocativos y socavar los derechos civiles de los residentes de Maine, no se confundan: esas tácticas no son bienvenidas aquí”, señaló.

Acto seguido, les pidió a los ciudadanos que gobierna ser prudentes en sus manifestaciones con respecto a los operativos proyectados. No obstante, no reveló cuándo comenzarían a arribar los agentes de ICE.

“A los habitantes de Maine: Sé que se preocupan profundamente por proteger a sus vecinos, al igual que yo. Y sé que muchos de ustedes están indignados por la posibilidad de una mayor presencia de las fuerzas del orden federales en Maine. Yo también lo siento así.

Nos oponemos a la violencia. Defendemos la protesta pacífica. Defendemos la compasión, la integridad y la justicia”, subrayó.

La gobernadora de Maine exhortó a la ciudadanía a actuar con cautela ante el arranque de los operativos de ICE en algunas ciudades. (Crédito: Robert F. Bukaty / AP)

Por su parte, Carl Sheline, alcalde de Lewiston, Maine, exhortó a quienes consideran estar en riesgo debido a su estatus migratoria a asesorarse antes de ser detenidos por sorpresa.

“Tengo entendido que pronto habrá agentes de ICE en la ciudad oficial de Lewiston, Maine. Insto a los residentes y negocios a que conozcan sus derechos y tengan un plan de acción si ICE los detiene en la calle, visita su casa o visita su negocio. Como recordatorio, la policía de Lewiston no hace cumplir la ley federal”, escribió el demócrata en Facebook.

Durante una entrevista concedida al canal de televisión News Center Maine, Mark Dion, alcalde de Lewiston, Maine, expresó su oposición a la llegada de ICE a la ciudad bajo su cargo.

“Portland rechaza la necesidad de desplegar agentes del ICE en nuestros vecindarios. Si bien respetamos la ley, cuestionamos la necesidad de un enfoque paramilitar para la aplicación de las leyes federales. La consecuencia de la aplicación de la ley no debería ser el caos y la violencia, que solo hacen que Portland sea menos segura”, enfatizó.

