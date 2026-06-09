Texas alerta por el gusano barrenador: qué riesgo hay para humanos, mascotas y otros animales

Texas reforzó la alerta por el gusano barrenador del Nuevo Mundo, una plaga que puede causar graves heridas en ganado, mascotas y animales silvestres, y que encendió la respuesta de autoridades estatales y federales tras la confirmación de casos en animales.

El tema preocupa especialmente al sector ganadero, pero también genera una pregunta inevitable para la población: ¿puede afectar a los humanos? La respuesta de las autoridades sanitarias es clara: sí puede ocurrir, pero es poco frecuente, y hasta ahora no se han reportado infestaciones humanas adquiridas localmente en Estados Unidos.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó el 3 de junio de 2026 la presencia del gusano barrenador del Nuevo Mundo en un becerro de Zavala County, Texas. Desde entonces, el estado amplió medidas de emergencia y vigilancia para evitar que la plaga vuelva a establecerse en el país.

El gusano barrenador puede afectar a humanos, pero es muy poco frecuente. Crédito: Imagen creada con IA | Impremedia

Qué es el gusano barrenador del Nuevo Mundo

El gusano barrenador del Nuevo Mundo no es un gusano común, sino la larva de una mosca parasitaria conocida científicamente como Cochliomyia hominivorax.

A diferencia de otras larvas que se alimentan de tejido muerto, estas larvas pueden penetrar heridas abiertas y alimentarse de tejido vivo. Eso puede causar lesiones graves, infecciones secundarias, pérdida de animales y fuertes daños económicos para productores ganaderos.

El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal el Departamento de Agricultura de EE.UU (USDA) lo considera una plaga seria porque puede afectar ganado, mascotas, fauna silvestre y, con menor frecuencia, personas y aves.

Qué casos se confirmaron en Texas

La primera detección confirmada por USDA en este brote actual ocurrió en un becerro de tres semanas en Zavala County, en el sur de Texas.

Texas Tribune reportó luego nuevos casos confirmados en el estado y la designación de John Bellinger, miembro de la Junta de Regentes de Texas A&M University, como asesor senior para la preparación contra el gusano barrenador. Su rol será explorar tecnologías disponibles para combatir la plaga.

¿El gusano barrenador puede afectar a humanos?

Sí, puede afectar a humanos, pero los casos son poco frecuentes y el riesgo actual en Estados Unidos sigue siendo bajo, según CDC.

El parásito puede infestar heridas abiertas o mucosas de animales de sangre caliente. Eso incluye ganado, mascotas, animales silvestres y, en menor medida, personas. CDC informó que no se han reportado infestaciones humanas adquiridas localmente en Estados Unidos durante el brote actual.

Aun así, las autoridades recomiendan no ignorar lesiones sospechosas. Una herida con larvas, dolor creciente, mal olor, secreción o tejido dañado debe ser evaluada por un médico. En animales, cualquier sospecha debe reportarse de inmediato a un veterinario o a las autoridades de salud animal.

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Por qué preocupa a ganaderos y dueños de mascotas

La principal amenaza está en los animales. Las moscas pueden depositar huevos en heridas pequeñas, cortes, ombligos de animales recién nacidos o lesiones en la piel. Cuando las larvas nacen, comienzan a alimentarse del tejido vivo. Si no se detecta y trata a tiempo, la infestación puede avanzar con rapidez y causar daños severos.

Para los ganaderos, el riesgo no es solo sanitario. Un avance del gusano barrenador puede provocar restricciones de movimiento, cuarentenas, aumento de costos veterinarios, pérdidas productivas y daños económicos en zonas rurales.

Para dueños de mascotas, la recomendación es revisar heridas, mantenerlas limpias y consultar al veterinario si aparecen signos inusuales.

El gusano barrenador del Nuevo Mundo puede infestar heridas abiertas o mucosas de animales de sangre caliente, incluidas mascotas como perros y gatos. Crédito: Shutterstock

Qué está haciendo Texas

El gobernador Greg Abbott emitió una proclamación de desastre por el gusano barrenador del Nuevo Mundo el 5 de junio de 2026. La medida busca acelerar la coordinación estatal, reforzar la respuesta de emergencia y apoyar acciones de vigilancia, detección y control.

Según las autoridades, la plaga representa un riesgo para el ganado, la agricultura, la fauna silvestre y la economía de Texas. Por eso recomiendan revisar con frecuencia a animales de granja, mascotas y fauna bajo cuidado, especialmente si tienen heridas abiertas.

Los signos de alerta pueden incluir larvas visibles, mal olor, inflamación, sangrado, secreción, irritación, dolor o comportamiento inusual del animal.

En caso de sospecha, no se recomienda intentar resolver el problema sin reportarlo. Los productores deben comunicarse con un veterinario, con la Texas Animal Health Commission o con USDA APHIS para activar los protocolos correspondientes.

En humanos, la recomendación es buscar atención médica si una herida empeora, presenta larvas o muestra signos de infección. Aunque el riesgo actual para personas en Estados Unidos es bajo, la detección temprana es clave.

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