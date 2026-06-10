¿Gabriel Soto tiene nueva pareja? Esto fue lo que dijo el actor

El actor Gabriel Soto reavivó las especulaciones sobre su vida amorosa luego de ser captado de vacaciones en la playa junto a una mujer cuya identidad permanece fuera de los reflectores. Ante la ola de rumores sobre un nuevo amor, el galán de telenovelas decidió salir a aclarar la situación en un reciente encuentro con la prensa.

De acuerdo con el testimonio del histrión, la persona con la que fue visto en Acapulco sí pertenece a su círculo más cercano; no obstante, el lazo que los une es uno de amistad y no de pareja sentimental.

“Es una persona con la que compartimos. Uno puede tener amigas y puede salir a la playa o donde sea, ¿no?”, cuestionó ante los micrófonos de los medios de comunicación. En este sentido, explicó: “Es una gran amiga mía, es una buena amiga mía”.

Pese a esta aclaración, Gabriel Soto confesó no estar en contra de darle una nueva oportunidad al amor. ¿El único inconveniente? Actualmente se encuentra enfocado en su crecimiento personal y profesional, así como en la crianza de sus hijas Elisa y Miranda.

“A lo mejor en un futuro. Ahorita sigo trabajando en mí, estoy pleno. Estoy muy contento, muy satisfecho. Espiritualmente estoy muy bien”, comentó ante los cuestionamientos sobre su corazón.

Además, el protagonista de melodramas como “Soltero con hijas” y “Caer en tentación” se dijo agradecido por el rumbo que ha tomado su vida y las personas que lo rodean actualmente.

“Estoy muy bendecido, no solamente con salud, que siempre les he dicho que la salud es primero, sino también con el trabajo, que ha sido pues ahora sí que todo un fenómeno últimamente, todo lo que he hecho. Y que mis hijas estén bien, que es lo más importante”, comentó el famoso.

Antes de concluir, Gabriel Soto desmintió estar interesado en mantener “en secreto” su felicidad. Por esta razón, reiteró que de estar enamorado no tendría duda en compartirlo con el público que lo apoya desde sus inicios en la televisión.

“Sí, sí, lo diría. Si obviamente pleno, contento y feliz, claro que lo diría con mucho gusto”, precisó el actor de 51 años.

Seguir leyendo:

• Gabriel Soto habla del significado que conserva su boda con Geraldine Bazán

• Geraldine Bazán al fin revela por qué nunca volvería con Gabriel Soto

• Gabriel Soto y Geraldine Bazán dan la cara tras rumores de reconciliación