Gabriel Soto habla del significado que conserva su boda con Geraldine Bazán

Lo que comenzó como una divertida tendencia en redes sociales para Geraldine Bazán, terminó por abrir la puerta a su pasado amoroso con Gabriel Soto. Todo comenzó luego de que la actriz compartiera una fotografía de su boda con el galán de telenovelas, calificando la unión como una etapa determinante de su historia personal.

Tras la inminente ola de reacciones que se registró en redes sociales, el histrión se pronunció al respecto de forma puntual y con una mirada reflexiva al significado que esta historia de amor tuvo en su desarrollo personal.

De acuerdo con Soto, lejos de sentirse molesto por la decisión de Geraldine Bazán de reabrir la conversación sobre su boda, se siente orgulloso del balance que han encontrado tras su separación por el bienestar de sus hijas.

“Yo le agradezco que haya subido esa foto porque es parte de lo que somos nosotros y de lo que somos como familia (…) El fruto de esa relación son dos bendiciones, dos niñas que son nuestra vida entera, y eso no se puede borrar y no se puede negar, es parte de una historia maravillosa de casi 10 años de relación“, destacó en un encuentro con la prensa.

Para el artista, dicho enlace matrimonial no solo se trató de un evento monumental en su vida y en la de su en ese entonces enamorada. Además, apuntó que su círculo cercano y dinámica familiar tomó un rumbo que se mantiene firme ahora, después de varios años de separación.

“Fue un evento muy importante para todos: para mí, para ella, para mis hijas, para nuestras familias. Fue una ceremonia que marcó nuestras vidas y es parte de nuestra historia“, destacó el protagonista de “Vencer la cuLPA” y “Vino el Amor”.

Gabriel Soto está listo para darle una nueva oportunidad al amor

A casi dos años de su polémica separación de la actriz Irina Baeva, Gabriel Soto no descarta la posibilidad de encontrar un nuevo amor, ahora más seguro que nunca de los patrones que no desea repetir junto a su nueva compañera de vida.

“Creo que he cambiado. Más que saber exactamente qué quiero, hoy tengo muy claro qué es lo que no quiero. Eso te lo da la experiencia de vida“, explicó ante los medios de comunicación.

Sin importar los altibajos en este ámbito de su vida personal, reconoce la importancia de encontrar a su ‘media naranja’. “A veces es complicado, creo que yo no he tenido toda la suerte del mundo, toda la experiencia del mundo para hacerlo, pero evidentemente es algo bonito”, concluyó el famoso.

