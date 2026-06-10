Ha regresado, y con más fuerza: se propagan casos de la enfermedad del gusano barrenador en EE.UU.

El gusano barrenador del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax) ha resurgido, tras haber sido erradicado en Estados Unidos desde la década de 1960. Según la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, este resurgimiento está ligado a las “políticas de fronteras abiertas” de la administración actual.

Los funcionarios de Donald Trump han apuntado directamente a las políticas de inmigración del expresidente Joe Biden como la causa principal. “La amenaza no surgió de la noche a la mañana; fue el resultado directo de la débil agenda de política exterior y las fallidas políticas de inmigración de la administración Biden-Harris”, escribió Rollins en una publicación en redes sociales, referida por el medio The Hill.

La mosca parásita, que se alimenta de materia viva y no muerta, ha comenzado a afectar nuevamente al ganado en Texas y Nuevo México. Actualmente, hay cinco casos confirmados, incluido un perro en el estado de Nuevo México.

Históricamente, el gusano barrenador fue contenido en Panamá mediante un programa que liberaba moscas macho estériles. Sin embargo, la propagación ha ganado terreno en los últimos años, llegando a México en 2024, luego de que las moscas superaron la barrera de insectos y el Tapón del Darién por el 2022.

Respuesta de la administración actual

La administración Biden tomó medidas inmediatas, cerrando puertos de entrada para prevenir la entrada de ganado infectado tras la confirmación de casos en México. No obstante, esta decisión fue revertida por el presidente Trump, generando controversia en el sector ganadero, apunta The Hill.

A pesar del recorte de personal en el Departamento de Agricultura, Rollins asegura que la respuesta no se ha visto afectada. La administración ha nombrado a John Bellinger como asesor en preparación para el gusano barrenador y ha iniciado la apertura de nuevas instalaciones para la producción de moscas estériles.

Hablan los expertos

Los especialistas en entomología advierten que lo importante ahora es actuar eficazmente para contener el problema. Aunque el regreso del gusano barrenador ha sido rápido, el restablecimiento de áreas libres de este parásito tomará tiempo y recursos significativos, como la producción de moscas estériles.

Con la única planta de producción de moscas estériles en Panamá, se reconoce una insuficiencia en la capacidad para contrarrestar la infestación. La administración actual ha iniciado esfuerzos para corregir esta falta, pero la efectividad de estos esfuerzos aún está por verse.

Este resurgimiento y las disputas políticas alrededor del mismo evidencian la complejidad de las medidas necesarias para evitar futuras crisis ganaderas en Estados Unidos.

Cómo actúa el gusano barrenador

El nombre gusano barrenador, o mosca barrenadora del Nuevo Mundo (NWS, por sus siglas en inglés), hace referencia a la forma en que las larvas se enroscan en los tejidos de los animales con sus afilados ganchos bucales, causando daños extensos, incluso provocándoles la muerte.

La hembra deposita sus huevos en heridas abiertas u orificios corporales; las larvas eclosionan y excavan en la carne, lo que puede resultar mortal en pocas semanas si no se trata, explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Una sola mosca hembra puede poner entre 200 y 300 huevos a la vez y puede llegar a poner hasta 3000 huevos durante su ciclo de vida de 10 a 30 días.

Los huevos eclosionan dando lugar a larvas que se introducen en la herida para alimentarse del tejido vivo. Tras alimentarse durante unos 7 días, las larvas caen al suelo, se entierran y emergen como moscas barrenadoras adultas. Ese es el ciclo.

Es válido acotar que la mayoría de las infestaciones ocurren en animales, pero también en personas.

En agosto de 2025, Estados Unidos reportó el primer caso humano de síndrome del noroccidental en el país, en un viajero internacional. El individuo se recuperó y no hubo evidencia de que se propagara posteriormente, reseñó ABC News.

La presencia del gusano barrenador del Nuevo Mundo se ha detectado hasta ahora, principalmente, en el estado de Texas y en Nuevo México.

Prevención

Prevenir las heridas en la piel y evitar las moscas del NWS es fundamental para protegerse en las zonas donde hay presencia de estas moscas. Los CDC recomiendan:

Mantenga las heridas abiertas limpias y cubiertas, sin importar su tamaño ni su ubicación en el cuerpo.

Duerme en el interior con las ventanas cerradas o abiertas con mosquiteras. Si estás al aire libre, duerme bajo un mosquitero o dentro de una tienda de campaña con mosquitera.

Proteja su piel y prevenga las picaduras de insectos mediante Utilizar un repelente de insectos registrado por la EPA. Tratamiento de prendas de vestir y equipamiento con productos que contengan un 0.5 % de permetrina. Use camisas y pantalones holgados de manga larga, sombreros y calcetines para limitar el acceso de las moscas del Servicio Meteorológico Nacional y los insectos picadores a su cuerpo.



Tratamiento

Si observa o siente larvas en una herida u otra parte del cuerpo, comuníquese con su médico de inmediato. Infórmele si ha viajado recientemente a Centroamérica, Sudamérica, el Caribe o México.

Su médico deberá extraer cada larva, en ocasiones mediante cirugía.

No intente extraer usted mismo las larvas ni las masas de huevos. Si caen larvas o huevos de la herida, colóquelos en un recipiente hermético con alcohol isopropílico para eliminarlos. Llévelos consigo a su médico.

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