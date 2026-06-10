Niña de 3 años murió después de que fuertes vientos arrastraran un castillo inflable en Canadá

Una niña de tres años murió luego de resultar gravemente herida cuando un castillo inflable fue levantado por fuertes vientos durante un evento comunitario celebrado en un parque de Montreal, Canadá.

La víctima fue identificada como Ava Ciampini, quien asistía junto con su familia a un festival realizado el martes en el parque Ouellette, en la provincia de Quebec.

Según reportes del medio CTV News, una repentina ráfaga de viento elevó la estructura inflable varios metros antes de que la menor fuera expulsada y cayera al suelo. Otras diez personas sufrieron lesiones durante el incidente.

Ava fue trasladada de emergencia a un hospital en estado crítico, donde posteriormente falleció a consecuencia de las heridas sufridas.

“Parecía una zona de guerra”

Testigos describieron escenas de caos tras el accidente. Gino Moretto, vecino de la comunidad cuya nieta conocía a la menor, aseguró que el lugar quedó devastado tras el paso de los fuertes vientos.

“Fue horrible. Nunca habíamos vivido una tragedia así en nuestra comunidad. Es desgarrador”, declaró.

Los registros de Environment Canada indican que las ráfagas alcanzaron velocidades cercanas a los 80 kilómetros por hora (50 millas por hora) durante la jornada.

El padre de la niña, Luca Ciampini, manifestó que la familia se encuentra devastada por la pérdida.

“Estamos esperando que regrese”, expresó al recordar a su hija.

La describió como una niña alegre, inteligente y cariñosa que disfrutaba hacer reír a quienes la rodeaban.

“Era una niña feliz, divertida y muy dulce. Siempre quería cuidar de los demás”, afirmó.

Ava también mantenía una estrecha relación con su hermano menor, Milan, de un año de edad, a quien solía abrazar, entretener y cantar cuando lloraba.

“Amaba a su hermanito”, recordó su padre.

Un lugar cargado de significado

La tragedia ocurrió en el mismo parque donde Luca Ciampini inició su historia de amor con su esposa, Arielle.

Según relató, fue allí donde la invitó a ser su novia y posteriormente le pidió matrimonio, razón por la cual la familia mantenía la tradición de visitar regularmente el lugar.

La familia decidió donar los órganos de la menor para que otras personas puedan beneficiarse de su legado.

“Voy a asegurarme de que sea recordada como una heroína”, afirmó su padre.

La muerte de Ava generó una profunda conmoción en la comunidad. Cientos de vecinos y amigos participaron en una vigilia realizada en el parque, donde colocaron flores, peluches y mensajes de despedida.

Asimismo, una campaña de recaudación de fondos creada para apoyar a la familia ha reunido cientos de miles de dólares canadienses.

Los organizadores del homenaje describieron a la niña como una presencia luminosa en la vida de quienes la conocieron.

“Era la luz de cada habitación a la que entraba, y el vacío que deja es imposible de expresar con palabras”, señala la iniciativa.

La iglesia Madre Dei Cristiani, vinculada al evento comunitario donde ocurrió el accidente, también celebró un servicio religioso en memoria de la menor y expresó sus condolencias a la familia.

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