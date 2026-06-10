¿Quién es el nuevo embajador de México en EE.UU. y los retos qué le aguardan?

Después de rendir protesta ante la Comisión Permanente como representante diplomático, Roberto Lazzeri Montaño, asumió el desafío de representar a México como embajador ante el gobierno de Washington en reemplazo de Estaban Moctezuma Barragán.

Con 27 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones, se avaló la designación del diplomático encargado de generar las condiciones adecuadas para establecer una relación cordial con la administración Trump.

En su primera declaración oficial como embajador, Roberto Lazzeri señaló que se debe actuar con la cabeza fría ante el deseo del presidente Donald Trump de implementar operaciones de inteligencia militar y policiaca estadounidense en territorio mexicano, así como de presuntamente no continuar adelante con la renovación del TMEC.

“La presidenta lo dice, cabeza fría, ante todo. La relación bilateral entre ambos países exige, por su densidad histórica, escala económica y profundidad humana, una representación que conjugue rigor técnico, sensibilidad política y compromiso con la dignidad de México y de las comunidades mexicanas en el exterior”, escribió en sus redes sociales.

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida cono Twitter, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en listó parte de los pendientes en que deberá enfocarse el economista egresado del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y quien además cuenta con estudios en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM).

“Lazzeri promoverá, desde la sede de @EmbamexEUA, trabajo coordinado con seis líneas de acción prioritarias. Entre las más importantes se encuentran la protección de los mexicanos residentes en los Estados Unidos y la vinculación con las comunidades mexicoamericanas, la cooperación migratoria, la defensa y modernización del T-MEC, la cooperación en seguridad y justicia, la promoción de la infraestructura fronteriza, la cooperación ambiental y la gestión del agua, y la promoción de la diplomacia cultural y pública”, indica la misiva.

Uno de los temas que deberá abordar el nuevo embajador de México en Estados Unidos es la situación de millones de inmigrantes carentes de estatus legal vulnerables a ser deportados. (Crédito: Ty Russell / AP)

Previo a su designación como embajador, Lazzeri Montaño se desempeñó como director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), el cargo más alto ocupado desde que se incorporó al sector público en 2005.

El punto flojo de su designación para trabajar en Washington es que carece de trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano y eso podría ser utilizado por el gobierno estadounidense en beneficio de su política expansionista.

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