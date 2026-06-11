Dos niños mueren tras volcamiento de vehículo todoterreno conducido por una menor de 7 años en Canadá

Dos niños murieron y otros tres menores resultaron heridos luego de que un vehículo todoterreno tipo side-by-side, conducido por una niña de siete años, se accidentara en una zona rural de la provincia canadiense de Columbia Británica.

Las víctimas fueron identificadas como Jordan Poulin, de 8 años, y Jadyn Barrett, de 7. El accidente ocurrió el pasado 4 de junio, alrededor de la 1:00 de la tarde, cerca de la granja de la familia Barrett, en las afueras de la localidad de Pouce Coupe, informó CTV News.

Según informó la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), cinco niños viajaban a bordo del vehículo cuando la conductora perdió el control. La unidad volcó en repetidas ocasiones y recorrió una considerable distancia antes de detenerse.

Jordan Poulin, quien estaba a pocos días de cumplir nueve años, falleció en el lugar del accidente.

Jadyn Barrett sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladada en helicóptero a un hospital de Edmonton, en la provincia de Alberta. Sin embargo, murió dos días después debido a las lesiones sufridas.

“Jadyn, mi hija, se fue al cielo. Está corriendo por las calles de oro”, escribió su padre, Luke Barrett, en una publicación en redes sociales tras conocerse su fallecimiento.

Los otros tres menores que viajaban en el vehículo sufrieron lesiones leves y recibieron atención médica.

Investigación en curso

Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer si existió algún tipo de responsabilidad penal.

“Como padre, no puedo imaginar la pérdida inimaginable y trágica que han sufrido estas familias. Nuestros corazones están con todos los afectados por este hecho impensable”, expresó el sargento Kris Clark, portavoz de la RCMP.

Clark indicó además que todavía es demasiado pronto para determinar si se presentarán cargos relacionados con el caso.

“Los investigadores examinarán todos los aspectos para establecer si hubo alguna conducta criminal”, señaló.

Restricciones para menores

La legislación vigente en Columbia Británica establece que los menores de 16 años no pueden operar vehículos side-by-side con pasajeros a bordo. Además, tanto el conductor como los ocupantes deben cumplir requisitos mínimos de altura y peso y estar bajo supervisión de un adulto.

Las autoridades no han informado quién era responsable de la supervisión de los menores al momento del accidente ni si se cumplían las condiciones exigidas por la normativa.

Un side-by-side es un vehículo motorizado diseñado para recorridos fuera de carretera y utilizado habitualmente en zonas rurales, agrícolas y recreativas.

Mientras continúan las investigaciones, la comunidad de Pouce Coupe permanece conmocionada por la muerte de las dos niñas, cuyas familias han recibido numerosas muestras de apoyo y solidaridad.

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