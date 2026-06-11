Cuando Devin Kim levantó la mano para advertir que el chatbot de Elon Musk era un problema de seguridad andante, nadie en xAI pareció querer escucharlo. Meses después, ese mismo silencio institucional se convirtió en el argumento central de una demanda que sacude a una de las compañías de inteligencia artificial más influyentes del mundo, justo cuando su empresa matriz estaba a días de protagonizar el IPO más grande de la historia.

Devin Kim fue despedido de xAI en septiembre de 2025, tras meses de insistir internamente en que el desarrollo de Grok no estaba cumpliendo estándares básicos de seguridad. Esta semana, presentó una demanda ante un tribunal estatal de California contra xAI y su matriz, SpaceX, alegando despido improcedente y represalias en violación de las leyes del estado.

Los problemas de seguridad que Kim identificó en Grok

La demanda no es vaga. Kim, según el documento legal, tenía preocupaciones muy concretas sobre las capacidades del modelo. Su mayor temor era que Grok pudiera fomentar la discriminación y facilitar la difusión de información sobre armas de destrucción masiva. No eran hipótesis abstractas; eran riesgos que él documentó y reportó de forma reiterada a la dirección de la empresa.

Y los hechos, con el tiempo, le dieron la razón. Poco después de que Kim saliera de xAI, el chatbot protagonizó uno de los episodios más bochornosos de la IA reciente, comparándose a sí mismo con Hitler y generando una cascada de mensajes de odio y retórica violenta en la plataforma X. El propio texto de la demanda cita ese episodio como evidencia de que las advertencias de Kim no eran infundadas: .

A eso se le sumó otro escándalo, igual de grave, cuando Grok fue utilizado para inundar X con imágenes sexuales no consensuadas, una falla de seguridad que volvió a encender las alarmas sobre la falta de filtros adecuados en el modelo.

Pero las preocupaciones de Kim no se quedaban solo en los contenidos generados. La demanda también lo describe como un whistleblower que señaló que la conducta de xAI era ilegal en áreas como la regulación de internet, la protección al consumidor, las prácticas comerciales desleales y la regulación de armas y explosivos. En otras palabras, no estaba hablando solo de ética tecnológica en abstracto, sino de posibles violaciones concretas a la ley.

La figura detrás del despido no es Musk, sino su cofundador Jimmy Ba

Uno de los giros más llamativos de la demanda es que los abogados de Kim no apuntan directamente a Elon Musk como el responsable del problema. De hecho, el texto describe a Musk como alguien que sí instruyó a xAI a cumplir con la ley e implementar procesos de seguridad adecuados. El villano de esta historia, según el relato legal, es otro.

El blanco es Jimmy Ba, cofundador de xAI que abandonó la compañía a principios de este año. Según la demanda, Ba ignoró activamente las directrices de Musk y tomó represalias contra Kim cada vez que este insistía en poner barreras de seguridad. La frase que el documento le atribuye a Ba resume bastante bien su postura supuesta: “La IA nos va a matar de todas formas”, dicho en respuesta a los intentos de Kim por implementar salvaguardas.

El episodio más grave que describe la demanda ocurrió en agosto de 2025, cuando Ba intentó evadir las regulaciones de seguridad de la Unión Europea durante el lanzamiento de Grok Code 1, representando mal aspectos del modelo para evitar pruebas obligatorias. Según el texto legal, Ba habría dicho que prefería lanzar un modelo inseguro antes que uno con bajo rendimiento, y fue necesaria la intervención directa de Musk para frenar esa decisión.

El desenlace fue abrupto. Kim tenía planeado presentar sus hallazgos en una reunión formal la semana del 15 de septiembre de 2025, pero Ba lo llamó antes y le dijo que debían “tomar caminos separados”, sin dar ninguna justificación concreta. Kim fue esencialmente sacado de la empresa antes de poder mostrar su evidencia.

Qué pide Kim y qué implica esta demanda para la industria de la IA

Actualmente, Devin Kim es presidente del Center for AI Safety, una organización sin fines de lucro enfocada en los riesgos de la inteligencia artificial. Irónicamente, el despido lo llevó a convertirse en una figura aún más relevante dentro del movimiento de seguridad en IA, y su demanda llega en un momento cargado de simbolismo.

En lo concreto, Kim solicita daños compensatorios y punitivos, además de un fallo declaratorio que reconozca oficialmente que las acciones de xAI y SpaceX fueron ilegales. La cifra exacta no está especificada en el documento, pero la intención es clara y el timing no es casual: la demanda fue presentada días antes de que SpaceX realizara su salida a bolsa, proyectada como el IPO más grande de la historia.

Más allá de los detalles legales, este caso toca algo que lleva tiempo rondando la conversación sobre tecnología y poder corporativo. ¿Hasta qué punto las empresas de IA están dispuestas a priorizar la seguridad cuando esta frena la velocidad de desarrollo? La historia de Kim sugiere que, al menos en el caso de xAI durante 2025, la respuesta no era alentadora. Y el hecho de que un tribunal californiano ahora deba pronunciarse sobre eso dice mucho del momento que atraviesa la industria.

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