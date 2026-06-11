Estudiante muere asfixiado en una escuela de Nueva York durante un aparente reto de TikTok

Un estudiante de 12 años murió este miércoles tras sufrir una emergencia médica dentro de la escuela Justice Sonia Sotomayor Community School, ubicada en la ciudad de Yonkers, estado de Nueva York, informaron las autoridades educativas locales.

De acuerdo con el distrito escolar de Yonkers, el alumno de sexto grado se volvió inconsciente alrededor de las 11:40 de la mañana. Personal de emergencia acudió al centro educativo e intentó reanimarlo antes de trasladarlo al hospital St. Joseph’s, donde posteriormente fue declarado muerto, reseñó el New York Post.

El superintendente de las Escuelas Públicas de Yonkers, Anibal Soler Jr., expresó sus condolencias a la familia y aseguró que la prioridad inmediata es brindar apoyo a los estudiantes, docentes y trabajadores afectados por la tragedia.

“Mientras la policía investiga la naturaleza de esta emergencia médica, seguimos enfocados en atender a sus compañeros de clase, maestros y personal, que atraviesan un profundo dolor”, señaló Soler en un comunicado.

Investigan posible conexión con reto de TikTok

Las autoridades policiales investigan las circunstancias exactas del fallecimiento. Según reportó el medio local News 12, una de las hipótesis bajo análisis es si el incidente podría estar relacionado con el denominado “One Bite Challenge”, un reto viral difundido en TikTok.

De acuerdo con esa versión, el estudiante habría estado consumiendo una dona cuando ocurrió el atragantamiento. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente ninguna relación entre el fallecimiento y el supuesto desafío en redes sociales.

El alcalde de Yonkers, Mike Spano, lamentó la muerte del menor y expresó su solidaridad con la comunidad educativa.

“La pérdida de un niño es la peor pesadilla de cualquier padre. Toda nuestra comunidad está de duelo junto a la familia del estudiante, sus compañeros, maestros y seres queridos”, afirmó.

La investigación continúa abierta mientras las autoridades buscan determinar con precisión qué provocó la emergencia médica que terminó con la vida del estudiante.

Sigue leyendo:

–Buscan a sospechoso de homicidio en el estado de Nueva York tras muerte de su novia hispana

–Adolescente hispana muere tras ser arrollada por un hombre ebrio en Nueva York

–Arrestan a hombre acusado de asesinar y prender fuego a pareja de ancianos en Nueva York