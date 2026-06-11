Jon Prosser a juicio: el filtrador más conocido del mundo Apple se enfrenta a los tribunales por revelar los secretos de iOS 26

El hombre que adelantó algunos de los secretos mejor guardados de Apple ahora tiene que responder ante una corte federal. Jon Prosser, el popular YouTuber del canal Front Page Tech, está en el ojo del huracán después de que la compañía de Cupertino presentara una demanda formal en su contra por filtrar información confidencial sobre iOS 26 antes de su presentación oficial. Y como si eso no fuera poco, se espera que Prosser preste declaración jurada ante los tribunales el próximo 16 de junio, una cita que promete ser uno de los momentos más tensos de este caso.

El plan que terminó en tribunales

Todo empezó a principios de 2025, cuando Prosser publicó una serie de videos en sus canales mostrando lo que supuestamente sería el nuevo diseño de iOS 26, incluyendo la app de Cámara rediseñada y el entonces desconocido lenguaje visual “Liquid Glass”, la transformación más radical de la interfaz de Apple en años. El problema no fue solo publicar los videos. El problema fue cómo llegó a esa información.

Según la demanda presentada en el Tribunal de Distrito Norte de California, Apple acusa a Prosser y a su presunto cómplice, Michael Ramacciotti, de orquestar un esquema coordinado para acceder ilegalmente a un iPhone en desarrollo que pertenecía a Ethan Lipnik, un ingeniero de Apple. La acusación es bastante específica y, seamos honestos, suena a película: Ramacciotti habría utilizado herramientas de geolocalización para saber cuándo Lipnik no estaba en casa, accedió al apartamento, descifró el código del dispositivo y luego realizó una videollamada de FaceTime con Prosser para mostrarle la interfaz secreta del sistema operativo.

Prosser, del otro lado de esa llamada, habría grabado la pantalla, y con ese material creó los renders y maquetas que después presentó públicamente como “filtraciones”. Apple, que descubrió todo esto gracias a un correo anónimo de alguien que reconoció el apartamento de Lipnik en el video, incluso tiene una nota de voz en la que Ramacciotti se disculpa con Lipnik y señala directamente a Prosser como el responsable intelectual del plan. Lipnik, por cierto, fue despedido por no seguir correctamente las políticas internas de protección de software.

Las acusaciones formales y lo que pide Apple

La demanda no se queda en palabras. Apple acusa formalmente a Prosser y Ramacciotti de apropiación indebida de secretos comerciales y de violar la Ley de Fraude y Abuso Informático de Estados Unidos. Además, la compañía alega que el youtuber se benefició económicamente de todo esto, generando ingresos publicitarios en YouTube gracias a los videos que, según Apple, se apoyaron en material robado.

Lo que busca Apple en los tribunales es bastante ambicioso. La empresa quiere una orden judicial permanente que le impida a Prosser publicar cualquier tipo de información confidencial o secreto comercial de la marca en el futuro, además de que tanto él como Ramacciotti destruyan o devuelvan todo el material que todavía tengan en su poder. Encima de eso, Apple pide daños compensatorios y punitivos, reembolso de honorarios legales y, para darle más peso al asunto, solicitó que el caso fuera a juicio con jurado.

Prosser no se ha quedado callado. En sus redes sociales respondió rápido y con firmeza, asegurando que la versión de Apple “no refleja lo que ocurrió de mi lado” y negando haber conspirado para acceder al teléfono de nadie. También dejó claro que tiene pruebas que respaldan su versión y que su reporte podría estar protegido por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

La deposition del 16 de junio, el momento clave

El caso ha tenido más giros que una serie de suspenso. Tras la demanda en julio de 2025, Prosser no respondió formalmente a la acusación dentro del plazo legal, lo que provocó que en octubre de 2025 el tribunal le aplicara un fallo por rebeldía (default judgment), es decir, una resolución automática en su contra por no aparecer. Apple ganó en responsabilidad sin que Prosser pudiera defenderse, pero el caso siguió activo para determinar los daños.

Durante meses, el youtuber cumplió solo parcialmente con las citaciones para entregar documentos, según informes del tribunal de abril de 2026. Apple llegó a anunciar que planeaba presentar una moción en Ohio para forzar su cooperación. Sin embargo, un giro importante llegó el 10 de junio de 2026: Apple y el equipo legal de Prosser solicitaron conjuntamente al tribunal anular el fallo por rebeldía, algo que Apple misma calificó como “la forma más eficiente de avanzar en el caso”.

El acuerdo es claro. Prosser se comprometió a entregar todos los documentos pendientes y, como parte del proceso de descubrimiento, deberá prestar declaración jurada el 16 de junio de 2026, siempre que el juez Donato apruebe la moción. Esa deposition será el momento en que Apple podrá preguntarle directamente cuánta información confidencial realmente tuvo en su poder, qué hizo con ella y cuál fue su verdadero rol en todo este esquema. Las respuestas de Prosser ese día serán determinantes para establecer el monto de los daños que podría tener que pagar.

El caso de Jon Prosser contra Apple no es solo una pelea entre un creador de contenido y una corporación multimillonaria. Es una batalla que está redefiniendo los límites del periodismo tecnológico, la ética de los filtrados y las consecuencias reales de revelar secretos en la era digital. Para bien o para mal, lo que pase en esa sala de tribunal en los próximos días podría marcar un antes y un después en cómo los medios y creadores de contenido cubren a las grandes empresas tecnológicas.

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