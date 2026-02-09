iPhone 17e: nuevas filtraciones revelan su fecha de lanzamiento

Apple estaría preparando el iPhone 17e como su “iPhone accesible” de 2026, y las filtraciones más sólidas apuntan a tres cambios clave, empezando por el chip A19, la vuelta de MagSafe y un módem celular propio de Apple.

Reportes apuntan a que este dispositivo podría presentarse a finales de febrero o a inicios de marzo con anuncio en lugar de un gran evento, tal y como ha hecho la marca en lanzamientos recientes.

¿Qué sabemos del iPhone 17e?

La pista más clara viene de Mark Gurman, uno de los insiders más reconocidos, apunta a que Apple “ya se está alistando” para revelar el iPhone 17e casi un año después del iPhone 16e. En ese escenario, el 17e llegaría con el A19 (de la familia iPhone 17) como su mejora más importante, algo que normalmente se reserva para modelos principales y que aquí sería un salto de performance significativo.

Otra mejora que suena pequeña, pero cambia por completo la experiencia diaria, es MagSafe. El reporte dice que volvería la carga y accesorios magnéticos, lo cual abre la puerta a wallets, stands y cargadores que se adhieren con facilidad al dispositivo. También se menciona que Apple movería el iPhone 17e a chips celulares propios (en vez de depender de terceros), que es justo el tipo de cambio “invisible” que puede impactar batería, recepción y costos a largo plazo.

En precio, la filtración sugiere que Apple intentaría mantenerlo en $599 dólares, incluso con presiones de costos por RAM y almacenamiento. Si esto se cumple, la estrategia sería clarísima, un iPhone relativamente “barato” (para estándares Apple) con componentes más actuales, pensado para venderse por volumen.

Además del iPhone 17e, también se espera que Apple anuncie muy pronto una nueva generación de MacBooks, como parte de la misma “oleada” de lanzamientos de inicios de año. En concreto, los reportes apuntan a MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con chips M5 Pro y M5 Max que podrían llegar tan pronto como la semana del 2 de marzo, alineados con una actualización de macOS .

¿Cuándo podría presentarse?

Gurman sugiere que “la mayoría” de estos lanzamientos (incluyendo el iPhone 17e y otros productos) ocurrirían para principios de marzo. Traducido a lenguaje Apple: podría ser un anuncio por comunicado + video corto (estilo “newsroom”) o un lanzamiento silencioso en web, pero con timing de finales de febrero/principios de marzo.

Si Apple repite la jugada de “un iPhone asequible al inicio del año”, el iPhone 17e encaja perfecto como producto de tracción para Google Discover: es masivo, es útil, y tiene dos palabras mágicas que siempre levantan clics: A19 y MagSafe.

