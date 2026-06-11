Temporada de piscinas en Los Ángeles inicia con evento comunitario

Con la carrera “Splash ‘n’ Dash” de 5K/1K, en el Hansen Dam Aquatic Center, programada para este domingo 14 de junio, comienza la temporada de piscinas de verano de la ciudad de Los Ángeles.

El Departamento de Recreación y Parques de la Ciudad de Los Ángeles (RAP) anunció este jueves que el evento del 14 de junio combina una carrera para toda la familia con actividades acuáticas gratuitas, educación sobre seguridad acuática y acceso público a la piscina recreativa más grande del país.

El programa comienza con la carrera “Splash ‘n’ Dash” de 5K/1K, seguida de una fiesta en la piscina y una feria de recursos comunitarios con clases de natación, kayak, paddleboard y otras actividades acuáticas patrocinadas por el programa PlayLA Youth y Deportes Adaptados para Jóvenes de RAP.

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Las actividades servirán para presentar la gama de programas acuáticos disponibles de RAP. El evento destaca el compromiso continuo de la ciudad de ampliar el acceso a la educación sobre seguridad acuática, la natación y la recreación asequible para los residentes, en particular del Valle de San Fernando.

“Nos enorgullece contribuir a que eventos como ‘Splash ‘n’ Dash’ se hagan realidad“, expresó la directora ejecutiva de la Fundación de Parques de Los Ángeles, Amber Martínez, en un comunicado.

“Hansen Dam es una joya del sistema de parques, y este evento demuestra lo que se puede lograr cuando las agencias públicas, los socios comunitarios y la filantropía se unen para ampliar el acceso a la recreación, la seguridad acuática y las experiencias para todos los angelinos”, agregó.

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La concejala Mónica Rodríguez, del Distrito 7 del Concejo Municipal de Los Ángeles, dijo que cada niño y cada familia merece tener acceso a oportunidades recreativas seguras y de alta calidad cerca de sus casas.

“La apertura de nuestra temporada de piscinas de verano refleja nuestra continua inversión en el noreste del Valle de San Fernando y nuestro compromiso de crear espacios donde los residentes puedan mantenerse activos, aprender nuevas habilidades y forjar vínculos duraderos con la comunidad”, agregó.

Para la supervisora principal de Recreación, del RAP, Maha Yateem, el Hansen Dam Aquatic Centerl es uno de los destinos recreativos más queridos del Valle de San Fernando, y destacó que la mejor manera de empezar la temporada de piscinas es con el evento de “Splash ‘n’ Dash”.

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“Ya sea que te prepares para la carrera 5K o que entres a la piscina por primera vez, hemos diseñado este día para dar la bienvenida a todos, y de eso se trata PlayLA“, expresó Yateem.

El evento “Splash ‘n’ Dash”, que tiene lugar de 7:30 a.m. a 2:00 p.m. del domingo 14 de junio, es parte de la iniciativa PlayLA, que conecta a los angelinos de todas las edades y procedencias con programas recreativos gratuitos y de bajo costo en parques e instalaciones de todo Los Ángeles.

El Hansen Dam Aquatic Center está ubicado en 11770 Foothill Boulevard, en Lake View Terrace. Es un referente recreativo para el noreste del Valle de San Fernando.

La instalación ofrece programas acuáticos durante todo el año, y la temporada de verano marca un periodo de máxima actividad para la comunidad y la participación juvenil.

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