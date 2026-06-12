Tiroteo en Midland, Texas deja al menos una persona fallecida y varios heridos

Al menos una persona falleció y varias resultaron heridas en un tiroteo ocurrido el viernes por la mañana en Midland, Texas, según la alcaldesa Lori Blong, quien confirmó que hay 11 víctimas.

El jefe de policía de Midland, Greg Snow, informó en redes sociales que los agentes escucharon disparos provenientes de un edificio en la zona suroeste de la ciudad y acordonaron rápidamente el área.

“Se desplegaron unidades blindadas y otras agencias colaboraron en la respuesta”, declaró Snow en Facebook.

“Los esfuerzos para resolver el enfrentamiento con el atacante de manera segura continúan”, agregó.

Nueve víctimas están siendo atendidas en el Hospital Midland Memorial; cuatro de ellas aún están en cirugía y cinco se encuentran estables, según informó el hospital a la filial de CBS, KOSA.

El Hospital Midland Memorial “ha habilitado un espacio para la reunificación familiar de las víctimas en el campus principal”, declaró la portavoz del hospital, Tasa Richardson, en un comunicado a CNN.

Según Stuart Doreen, oficial de comunicaciones estratégicas de Midland, otras agencias colaboraron en la respuesta y se sigue trabajando para poner fin al enfrentamiento con el atacante.

“Estamos al tanto del incidente en curso cerca de la intersección de Industrial Avenue y Wall Street”, publicó la ciudad en su página de Facebook.

“En estos momentos, el personal de seguridad pública está trabajando activamente y solicitamos a la ciudadanía que evite la zona hasta nuevo aviso. Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros residentes y de los servicios de emergencia”, agregó.

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