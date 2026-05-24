Tiroteo en comunidad de Texas dejó dos heridos y terminó con operativo SWAT

Un tiroteo registrado el sábado por la tarde en una comunidad residencial de Kings Colony, Texas, dejó al menos dos personas heridas y provocó un amplio despliegue policial en el condado de Montgomery, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:20 de la tarde en el área de Nottingham Street, ubicada cerca de New Caney, a unos 40 kilómetros de Houston, según informó KHOU.

La emergencia obligó a las autoridades a ordenar el confinamiento temporal de la zona mientras agentes tácticos intentaban controlar la situación.

Un adolescente figura entre los heridos

Medios locales informaron que una de las víctimas es un adolescente de 17 años que sufrió heridas que no ponen en riesgo su vida.

Otra persona también resultó lesionada con heridas menores.

Las autoridades no han divulgado las identidades de los heridos ni detalles adicionales sobre su estado de salud.

La investigación derivó en un operativo encabezado por unidades SWAT frente a una vivienda de la comunidad.

Según reportes locales, un hombre de 60 años fue detenido después de un enfrentamiento con las autoridades.

Hasta el momento, la oficina del sheriff no ha revelado oficialmente la identidad del sospechoso ni los posibles cargos que enfrentará.

Autoridades investigan posible disputa vecinal

Detectives del Montgomery County Sheriff’s Office investigan versiones preliminares que apuntan a que el tiroteo pudo originarse por un conflicto entre vecinos.

Sin embargo, las autoridades señalaron que todavía no se ha confirmado un motivo oficial.

En un comunicado difundido durante la emergencia, la oficina del sheriff pidió a los residentes evitar el área y obedecer todas las instrucciones de los agentes desplegados en el lugar.

Hacia las 7:30 de la noche, las autoridades confirmaron que el sospechoso había sido arrestado y que la situación estaba bajo control.

Reporteros locales describieron el sector como una comunidad rural con grandes propiedades y calles residenciales dispersas.

A pesar de la detención, las autoridades continúan solicitando al público mantenerse alejado del área mientras avanzan las investigaciones sobre el tiroteo.

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