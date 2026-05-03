Masacre en fiesta en Texas: dos muertos y varios heridos tras tiroteo

Un tiroteo registrado en un complejo residencial de Amarillo, Texas, dejó un saldo de dos personas fallecidas y al menos ocho heridas, según informó el el Departamento de Policía de Amarillo.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada del sábado en los apartamentos Westminster, ubicados en la calle Coulter. En el lugar se desarrollaba una fiesta a la que asistían principalmente menores de edad y adultos jóvenes.

Escalada de violencia fuera del inmueble

De acuerdo con las autoridades, el ataque se produjo después de que varias personas fueran expulsadas de un lugar previo. Posteriormente, estos individuos siguieron a algunos asistentes hasta otro apartamento, donde intentaron ingresar por la fuerza.

Fue en ese momento cuando, presuntamente utilizando un arma tipo rifle, abrieron fuego contra los presentes.

Una de las víctimas murió en el lugar, mientras que la segunda falleció tras ser trasladada a un centro médico. Otras ocho personas resultaron heridas y fueron llevadas a hospitales cercanos en condición crítica.

Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo uno o varios atacantes involucrados en el tiroteo.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del ataque y no han proporcionado información adicional sobre posibles sospechosos.

Un residente de la zona describió los disparos como similares a “fuego de ametralladora”, lo que refleja la intensidad del incidente.

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