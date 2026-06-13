De Tom Cruise a Paris Hilton: el SoFi Stadium se llenó de estrellas en la inauguración del Mundial

Vaya momentos de emoción regaló el primer partido del Mundial 2026 entre EE. UU. y Paraguay durante la velada del pasado 12 de junio.

Y es que, además de las estrellas del balompié que se disputaron el primer triunfo en Estados Unidos, el SoFi Stadium también vio desfilar a decenas de personalidades del cine, la televisión y la música que se dieron cita para formar parte del evento deportivo.

Por medio de redes sociales se registró una oleada de fotografías y videos que capturaron a aquellas estrellas que decidieron sumarse a la fiesta del fútbol. Nombres como Justin Bieber, Hilary Duff, Paris Hilton, David Beckham y Tom Cruise se viralizaron tras ser captados en el legendario estadio de Los Ángeles.

Asimismo, figuras latinas acapararon las miradas al ser parte fundamental del ambiente que se vivió en el estadio; tal fue el caso de Sofía Vergara, Becky G y la actriz de nacionalidad argentina Anya Taylor-Joy.

Así se vivió el arranque del Mundial en Estados Unidos

La velada arrancó con una ceremonia inaugural que reunió a figuras como Future, Tyla, Rema, Lisa y Anitta, quienes fueron los encargados de calentar motores para el silbatazo oficial del partido entre la selección estadounidense y la paraguaya.

Sin embargo, la cantante Katy Perry se llevó el show con su presentación en el acto protocolario del Mundial. Este incluyó una interpretación del tema “Wonder” de la mano del joven noruego Tius Luka, a quien conoció cuando este grabó su voz para el mismo tema con solo cinco años en 2021.

Katy Perry y Tius Luka en la ceremonia de apertura del Mundial en EE. UU. Crédito: Mark J. Terrill | AP

La estrella de la música también fue la encargada de prestar su voz para entonar el himno nacional de Estados Unidos ante una audiencia llena de expectativas por el desempeño de su selección.

La ceremonia inaugural del Mundial llevada a cabo en Los Ángeles fue la tercera de la justa mundialista, atendiendo al formato trinacional que esta Copa del Mundo adoptó para su edición 2026. Esta se vio precedida por el acto protocolario en Canadá durante la mañana del mismo viernes, así como un show encabezado por Alessia Cara, Jessie Reyez, Alanis Morissette, Michael Bublé y otros artistas.

Elyanna y Jessie Reyez en la ceremonia de apertura del Mundial en Canadá. Crédito: /Stephanie Scarbrough | AP

Por su parte, la Ciudad de México fue el escenario del primer acto de esta trilogía el pasado 11 de junio. El show que precedió al partido entre la selección mexicana y la sudafricana contó con las presentaciones de Maná, Los Ángeles Azules, Belinda, Danny Ocean, J Balvin y Ryan Castro, siendo Shakira la encargada de cerrar con broche de oro junto a “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial 2026.

Checa a todos los famosos que se dieron cita en la inauguración del Mundial 2026 desde el SoFi Stadium aquí:

Hilary Duff

???? Hilary Duff and son Luca attended the FIFA World Cup match between the USA and Paraguay today at SoFi Stadium in LA.



They were spotted on the big screen as the people loudly cheered. pic.twitter.com/NxQEn5Hvet — Hilary Duff Diary (@HilaryDiary) June 13, 2026 https://platform.x.com/widgets.js

Tom Cruise

Paris Hilton

Sofía Vergara

Justin Bieber

@ryanbelalcazar Justin Bieber said 🫶🏼 pa Colombia 🇨🇴 justinbieber usa worldcup ♬ original sound – ryanbelalcazar

Becky G

Anya Taylor-Joy

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