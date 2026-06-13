Identifican al autor de tiroteo en Texas que dejó un muerto y 10 heridos antes de ser abatido

Las autoridades en Texas identificaron a Victor Mata Villareal, de 45 años, como el autor de un tiroteo que dejó un muerto y diez heridos este viernes en Midland.

El hombre fue abatido durante un intercambio de disparos con la policía local, después de atrincherarse en una clínica veterinaria por varias horas, según indicó el Departamento de Seguridad de Texas en un comunicado.

Villarreal, quien residía en Odessa, ya era buscado por el asesinato de un agente de policía tras haber disparado contra oficiales durante una parada de tráfico el miércoles por la noche, y se encontraba prófugo desde entonces.

VIDEO: Midland mass shooting leaves 1 dead, 10 injured; Suspect confirmed dead

?



Midland city employee Ed Scott was killed and 10 others were wounded Friday morning when a gunman opened fire on bystanders and police on West Wall Street.



The suspect, Victor Mata Villarreal,? pic.twitter.com/YU2YZAsnNc — David Sentendrey (@DavidSFOX4) June 13, 2026

Víctima mortal era empleado municipal

Las autoridades también identificaron a la víctima del tiroteo masivo. Se trata de Ed Scott, empleado municipal que estaba “muy involucrado en la comunidad, desempeñando un papel fundamental en organizaciones locales y regionales de sóftbol”, según un comunicado.

“Si bien se darán a conocer muchos detalles en los próximos días, queremos hacer una pausa y reconocer lo que más importa ahora. Un miembro de la familia de la ciudad de Midland no regresará a casa“, declararon funcionarios municipales en un comunicado.

“Detrás de cada placa de empleado hay un esposo o esposa, una madre o un padre, un hijo o una hija, un amigo, un compañero de equipo y una persona cuya vida impactó a innumerables personas. Hoy, una familia sufre una pérdida que las palabras no pueden describir adecuadamente, y nuestros corazones están con ellos”, agregaron los funcionarios.

La policía ha proporcionado detalles limitados sobre cómo se desarrolló el tiroteo. Los agentes llegaron al lugar tras recibir informes de un tirador activo, y Mata Villarreal comenzó a disparar contra ellos, declaró el jefe de policía de Midland, Greg Snow.

Varios agentes quedaron atrapados detrás de sus patrullas y tuvieron que ser rescatados por un vehículo blindado, añadió Snow, pero ningún agente resultó herido.

Sigue leyendo:

– Tiroteo en comunidad de Texas dejó dos heridos y terminó con operativo SWAT.

– Masacre en fiesta en Texas: dos muertos y varios heridos tras tiroteo.