Jorge D’Alessio y Marichelo están oficialmente divorciados: “No habrá nada más”

El matrimonio entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente ha quedado disuelto ante los ojos de la ley, así lo informó la actriz de cara a la ola de rumores sobre una reconciliación que surgieron tras ser vistos juntos festejando el arranque de la Copa del Mundo.

El inesperado anuncio sobre la oficialización del divorcio se dio durante una emisión del programa “Ventaneando” y a petición de la propia Marichelo a la conductora Mónica Castañeda.

De acuerdo con el mensaje que compartió con la presentadora, la posibilidad de una reconciliación con Jorge D’Alessio queda completamente descartada. Incluso, aclaró que su reciente convivencia se trató de un reencuentro amistoso que tuvo como finalidad brindarle un momento divertido a sus hijos por el Mundial 2026.

“Es que me escribió Marichelo. Voy a leer el mensaje que me escribió ella, porque me pidió hacerlo. Dice: ‘Acabo de ver la noticia, les quiero decir que Jorge y yo ya estamos divorciados y no existe ninguna reconciliación”, comentó la comunicadora en plena transmisión de “Ventaneando”.

Según lo revelado por la famosa, el trámite fue oficializado desde hace 15 días, pero decidieron mantener la noticia de su nuevo estado civil a puerta cerrada.

En este sentido, recalcó que su única prioridad en este momento es garantizar el bienestar de sus hijos: “Nos veremos siempre porque es el papá de mis hijos, y por ellos todo, pero entre Jorge y yo no hay nada, ni habrá nada más que eso, una relación con respeto y cariño por mis hijos siempre”, continuó.

Todo parece indicar que esta nueva dinámica familiar va viento en popa; y es que la expareja se dejó ver disfrutando del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, donde México se alzó como ganador ante la selección de Sudáfrica.

Fue el vocalista de Matute quien publicó un video (ahora eliminado de sus redes sociales) en el que aparecía junto a Marichelo y otros familiares en una reunión en honor a la justa deportiva.

“Solo porque el fútbol nos une, ¡eh! La estamos pasando muy bien en familia”, dijo Jorge D’Alessio para luego enfocar a Marichelo y añadir: “¿Qué pasó, flaquita? Gracias por invitarme”. En respuesta, la hermana de Anahí expresó: “El fútbol nos une”.

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