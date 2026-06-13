Millie Bobby Brown reveló que le gustaría embarazarse tras convertirse en madre adoptiva

La actriz Millie Bobby Brown volvió a sorprender a sus seguidores al abrir las puertas de su vida familiar y revelar sus planes de maternidad futura.

Durante su reciente participación en el pódcast Not Gonna Lie, conducido por Kylie Kelce, la estrella de “Stranger Things” confirmó que espera quedar embarazada “algún día”, una experiencia que anhela sumar a su presente como madre.

Esta declaración llega después de que la actriz de 22 años y su esposo, Jake Bongiovi, dieran la bienvenida a su primera hija mediante la adopción en agosto de 2025.

“Espero con ilusión cargar un hijo algún día”, confesó Brown, precisando que para ella el embarazo y la adopción no son caminos excluyentes, sino dos vivencias profundamente significativas que desea experimentar en su vida.

La británica detalló que su conexión con la adopción no es fortuita, sino que tiene raíces en su pasado académico, ya que estudió trabajo social durante dos años.

“Me encantó el aspecto de la adopción en mis cursos… tan significativo e importante”, relató, asegurando que ella y Bongiovi se tomaron el tiempo necesario para reflexionar sobre este proceso antes de embarcarse en él. “La adopción es amor, la adopción es para siempre”, sentenció con firmeza.

Además de hablar sobre su faceta maternal, Brown aprovechó el espacio para defender a su esposo de las críticas en redes sociales, donde se cuestionaba que ella cargara las maletas o el coche del bebé. Al respecto, la actriz defendió la caballerosidad de Bongiovi y reivindicó la independencia femenina: “Todas estamos a favor de empoderar a las chicas… Pero luego, cuando digo ‘está bien, puedo cargar mis propias cosas’, la gente pregunta: ‘¿Dónde está tu esposo?’”, concluyó.

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