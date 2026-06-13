Neymar, descartado para el debut contra Marruecos y esperado para “la próxima semana”

Brasil iniciará su camino en el Mundial 2026 sin una de sus principales figuras. Carlo Ancelotti confirmó este viernes que Neymar no estará disponible para el estreno de la selección brasileña frente a Marruecos y señaló que ahora espera reincorporarlo a los entrenamientos colectivos durante la próxima semana.

La actualización supone un cambio respecto al escenario planteado días atrás. El pasado 5 de junio, antes del amistoso de preparación ante Egipto, el seleccionador brasileño había expresado su expectativa de contar con el delantero en el campo de entrenamiento durante esta misma semana. Ese regreso finalmente no se produjo.

Durante los últimos días, el atacante del Santos permaneció trabajando al margen del grupo y enfocó su recuperación en sesiones de gimnasio para superar una lesión de grado II en el gemelo derecho, sufrida el 17 de mayo.

“Neymar está trabajando muy fuerte para recuperarse lo más rápido posible”, afirmó Ancelotti en la conferencia previa al encuentro que Brasil disputará contra Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La ausencia del delantero deja fuera del debut mundialista a uno de los nombres más experimentados del plantel brasileño, justo cuando se prepara para disputar, potencialmente, su cuarta Copa del Mundo a los 34 años.

Ancelotti respalda su convocatoria y Brasil espera su regreso

Pese a que la inclusión de Neymar en la lista generó cuestionamientos relacionados con su estado físico, el técnico italiano volvió a justificar públicamente su decisión.

“Cuando convocamos a Neymar, lo convocamos no solo por su calidad técnica, que es indiscutible; sino también por su experiencia y por el ejemplo que él puede representar para los jóvenes que tenemos en este grupo”, explicó el exentrenador del Real Madrid.

OJO QUE LA VUELTA DE NEY ESTÁ CERCA ??

Ancelotti dice que Neymar pronto se reintegrará al grupo ?



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Con el primer compromiso descartado, la expectativa de Brasil apunta ahora al segundo encuentro del Grupo C. La previsión es que Neymar pueda estar disponible para enfrentar a Haití el próximo 19 de junio en Filadelfia.

La situación del atacante también generó reacciones dentro y fuera del equipo brasileño.

El lateral marroquí Achraf Hakimi expresó que esperaba encontrarse con su antiguo compañero del París Saint-Germain en el partido inaugural.

“Esta es quizá su última Copa del Mundo y quiero jugar contra él”, comentó el defensor, antes de agregar que siempre busca competir contra los mejores y que “Neymar es uno de los mejores”.

Dentro del vestuario brasileño, Vinícius Júnior también mostró respaldo al delantero y manifestó su deseo de verlo recuperado cuanto antes.

“Es mi ídolo” y “tenerlo de vuelta a la selección es importante. Siempre me dio consejos”, declaró el extremo del Real Madrid.

Brasil afrontará así su estreno mundialista sin Neymar sobre el campo, mientras el cuerpo técnico mantiene la expectativa de incorporarlo durante la fase de grupos.

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