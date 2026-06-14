Ancelotti justificó el empate de Brasil y evitó hablar de la ausencia de Endrick

Carlo Ancelotti salió a dar la cara frente a las críticas que cuestionaron el dudoso inicio de Brasil en el Mundial 2026 contra Marruecos con un simple empate y justificó el resultado contra el cuadro árabe en el sentido de que el primer duelo no marca el destino final de un equipo en la competencia.

El técnico italiano que estableció un récord en el primer partido del Scratch du Oro en la historia de los mundiales del cuadro amazónico al ser el primer entrenador extranjero después de 115 encuentros de la canarinha en las justas mundialistas.

ANCELLOTTI RESCATA LO POSITIVO ?



Tras el empate 1-1 ante Marruecos, Carlo Ancelotti reconoció que Brasil sufrió durante la primera mitad, aunque se mostró satisfecho con la reacción de su equipo en el complemento.



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Después del empate con Marruecos, el llamado Carleto quiso gambetear a las críticas, pero al mismo tiempo fue duro con la oncena a su cargo al considerar que la escuadra brasileña debe mejorar, más allá de que no se puede considerar como un mal resultado.

“Nos conformamos con este resultado, que no está mal, y lucharemos en el próximo partido. No se gana el Mundial en el primer partido. El debut, por muchas razones, puede que no salga como uno quiere, pero tenemos que seguir adelante, prepararnos bien para el próximo partido; el objetivo es clasificarnos, superar la fase de grupos y mejorar con el tiempo”, comentó el italiano.

Al mismo tiempo de las críticas por el accionar de su equipo, Ancelotti también destacó que tiene una confianza total en los jugadores brasileños y que intentarán dar otra cara contra Haití, su próximo rival. “Tengo plena confianza. Creo que en el fútbol no todo sale a la perfección. Cuando sucede, hay que ofrecer críticas constructivas para mejorar las cosas. Esto es solo el comienzo de este camino.”

Ancelotti se mostró especialmente contrariado por el primer tiempo de muchas dudas de Brasil al ser superado por una oncena marroquí que salió con el puñal entre los dientes a tratar de hacer historia, al grado de que fueron los primeros en estrenar el marcador.

“No jugamos bien en la primera parte, pero mejoramos en la segunda. Tuvimos algunas oportunidades, pero necesitamos ser más precisos. El equipo luchó hasta el último minuto; lo positivo es que está bastante claro lo que necesitamos mejorar”, dijo con claridad el estratega italiano..

Respecto a Vinicius Junior, quien con un chispazo salvó a Brasil, Carleto dijo que: “Marcó un golazo, siempre es un jugador peligroso y creo que tiene todas las cualidades para hacer un gran Mundial”, argumentó.

"HABLO DEL EQUIPO, NO DE JUGADORES" ?



Carlo Ancelotti rechazó analizar actuaciones individuales tras el empate de Brasil ante Marruecos y reiteró que sus valoraciones son sobre el equipo en conjunto.



El estratega sí destacó lo realizado por la Canarinha en la segunda mitad, un? pic.twitter.com/gOBV9YGR7n — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) June 14, 2026

Finalmente, se negó a tocar el tema de Endrick, que juega en Francia y que no fue utilizado en este encuentro por decisiones técnicas. “No estoy aquí para hablar individualmente de los jugadores. Creo que los atletas que entraron hicieron un buen partido”.

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