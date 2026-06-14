Avión militar de EE.UU. se estrella cerca de lago en Washington y provoca incendio forestal

Un avión de combate militar estadounidense cayó el sábado en una zona montañosa del centro del estado de Washington y provocó un incendio forestal que movilizó a equipos de emergencia y obligó a evacuar áreas recreativas cercanas.

El accidente ocurrió cerca del lago Rimrock, un destino frecuentado por campistas, excursionistas y pescadores dentro del Bosque Nacional Okanogan-Wenatchee.

Imágenes captadas desde la orilla del lago mostraron una densa columna de humo negro elevándose sobre el área después del impacto.

Testigos describieron haber visto al piloto abandonar la aeronave segundos antes del accidente.

Una mujer que grababa el momento relató que inicialmente creyó que observaba a un paracaidista demasiado cerca del área antes de comprender que se trataba de una eyección de emergencia.

El piloto sobrevivió y fue trasladado al hospital

Los primeros reportes desde el lugar indicaron que el avión operaba sobre la ruta de entrenamiento militar de baja altitud VR-1355, utilizada para vuelos a través del terreno montañoso del estado.

Los servicios de emergencia confirmaron posteriormente que el piloto sobrevivió tras eyectarse antes del impacto.

El Departamento de Bomberos de Naches informó que el aviador fue trasladado a un hospital tras escapar del avión accidentado.

Más tarde, autoridades militares confirmaron que la aeronave involucrada era un F/A-18 Hornet asignado al Grupo Aéreo de Infantería de Marina 11 de la 3.ª Ala Aérea de Infantería de Marina.

El accidente desató un incendio y obligó a evacuar campistas

Tras la caída del avión, las llamas comenzaron a extenderse sobre la vegetación cercana, lo que activó una respuesta conjunta de bomberos, fuerzas del orden y recursos federales.

El Departamento de Bomberos de Naches indicó que helicópteros y al menos un camión del Servicio Forestal de Estados Unidos participaron en las labores para contener el fuego.

Las autoridades cerraron el sistema vial 1200 en el lado sur del área de Rimrock y coordinaron evacuaciones preventivas de campistas mientras avanzaban las operaciones.

Los equipos de emergencia concentraron buena parte de sus esfuerzos iniciales en proteger estructuras ubicadas cerca de las cabañas de Bear Creek.

Según informaron las autoridades locales, un camión cisterna permanecería en el lugar para apoyar las tareas de extinción.

Militares investigan la causa del accidente

La Oficina del Sheriff del Condado de Yakima señaló que las autoridades militares fueron notificadas y enviaron personal y recursos al área.

En un comunicado posterior, la base aérea del Cuerpo de Marines de Miramar confirmó que la causa del accidente aún no ha sido determinada.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa y que estos procesos pueden extenderse durante varios meses.

El área donde ocurrió el accidente se encuentra junto a la autopista 12, aproximadamente a 10 millas al este de White Pass, una zona conocida por actividades recreativas al aire libre y por la cercanía del sendero Pacific Crest Trail.

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