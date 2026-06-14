¿Dónde y a qué hora ver la UFC Freedom 250 con la cartelera Topuria-Gaethje?

El octágono de la empresa más importante de artes marciales mixtas tendrá un escenario inédito en su trayectoria con la realización del evento UFC Casa Blanca.

La cartelera principal se disputará este domingo 14 de junio sobre los jardines de la residencia presidencial estadounidense, en la ciudad de Washington, D.C.

Esta función de campeonato, denominada formalmente UFC Freedom 250, coincide con las actividades por el cumpleaños número 80 de Donald Trump. La gerencia de la compañía diseñó un programa deportivo con múltiples cinturones mundiales en juego, lo que ha generado una alta demanda de atención por parte de los aficionados internacionales.

Unificación de cinturones en el peso ligero

La batalla estelar de la noche presentará la unificación del campeonato absoluto de las 155 libras entre el monarca oficial, Ilia Topuria, y el dueño de la faja interina, Justin Gaethje.

El peleador de origen europeo regresa a la acción oficial tras resolver diferencias de contrato que lo mantuvieron inactivo en el circuito comercial de la disciplina.

El retador estadounidense obtuvo esta oportunidad de disputar la corona tras vencer por la vía de las tarjetas al peleador Paddy Pimblett en los meses previos del calendario de competencias.

Gaethje buscará consolidarse por primera vez como el campeón absoluto de la categoría, un objetivo que ha intentado alcanzar en ocasiones anteriores de su carrera profesional.

“Estoy preparado para asumir todos los riesgos necesarios y esta pelea representa mi última oportunidad para ser el campeón absoluto”, declaró Justin Gaethje a la periodista especializada de la señal oficial de UFC Brasil, Evelyn Rodrigues, sobre el enfoque técnico con el que abordará el combate estelar.

Por su parte, el campeón oficial garantizó que su plan táctico buscará definir el enfrentamiento por la vía rápida antes de la conclusión de los asaltos reglamentarios. Topuria argumentó en el podcast de Daniel Cormier que su preparación física se enfocó en neutralizar el volumen de ataque del norteamericano para consolidar su reinado indiscutido.

El peso pesado en la cartelera coestelar

La cartelera de la UFC Casa Blanca también contará con un choque de peso completo donde se disputará el campeonato interino de la división de los pesos pesados. El peleador brasileño Alex Pereira buscará convertirse en el primer atleta de la organización en ostentar campeonatos en tres divisiones de peso distintas.

Su oponente en el octágono será el francés Ciryl Gane, quien regresa a la disputa por el cetro absoluto debido a la baja temporal del campeón regular Tom Aspinall. Las proyecciones de los analistas del sector colocan este enfrentamiento en un estatus técnico similar al del combate estelar de la velada en la Casa Blanca.

Canales de transmisión en América y Europa

Para el mercado de América Latina y los Estados Unidos, la transmisión en directo del evento UFC Casa Blanca estará disponible de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming Paramount+. Los usuarios deberán contar con una suscripción activa al servicio digital para acceder a la señal internacional.

Por su parte, la cobertura del evento de artes marciales mixtas para el territorio de España se emitirá a través del servicio de suscripción HBO Max. La difusión de los combates preliminares comenzará de manera anticipada en los canales oficiales de difusión de la compañía.

Horarios para sintonizar el evento en Los Ángeles y Latinoamérica

Los combates de la cartelera de la UFC Casa Blanca se desarrollarán a partir de la tarde del domingo, adaptándose a las diferencias horarias de los distintos países participantes. Las estimaciones de la organización contemplan que el evento estelar se realice tras completarse los duelos previos.

A continuación, se detallan las horas oficiales para sintonizar las acciones deportivas desde la costa oeste estadounidense y el territorio mexicano:

Los Ángeles (Pacífico): El programa principal iniciará a las 17:00 horas (5:00 PM), mientras que el combate entre Topuria y Gaethje se proyecta para las 20:30 horas (8:30 PM).

El programa principal iniciará a las 17:00 horas (5:00 PM), mientras que el combate entre Topuria y Gaethje se proyecta para las 20:30 horas (8:30 PM). México (CDMX): Las transmisiones oficiales comenzarán a las 18:00 horas (6:00 PM), estimando la salida de los peleadores estelares a las 21:30 horas (9:30 PM).

El desarrollo de la velada en Washington cerrará un ciclo de actividades promocionales donde se darán cita diversas personalidades de la política y el espectáculo de los Estados Unidos.

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