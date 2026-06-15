Irán ya está en Los Ángeles para su debut en el Mundial 2026 y el capitán Taremi cuestiona los problemas de visado

La selección de Irán ya se encuentra en Los Ángeles para afrontar su debut en el Mundial 2026, aunque su llegada a territorio estadounidense estuvo acompañada de un importante despliegue de seguridad y de las declaraciones de su capitán, Mehdi Taremi, quien lamentó los problemas logísticos que han afectado a varias delegaciones durante la Copa del Mundo.

El conjunto iraní arribó este domingo procedente de Tijuana, ciudad donde estableció su base de operaciones debido a las restricciones migratorias que condicionaron su estancia en Estados Unidos antes del inicio del torneo.

La selección de Irán aterriza en Estados Unidos para iniciar su aventura mundialista

El llamado Team Melli llegó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a menos de 24 horas de su primer compromiso en el torneo frente a Nueva Zelanda.

Tras su aterrizaje, jugadores y cuerpo técnico fueron trasladados a su hotel de concentración en Manhattan Beach bajo un amplio operativo de vigilancia, con presencia de escoltas y controles de seguridad durante todo el recorrido.

La selección de Irán aterrizó este domingo en Estados Unidos, un día antes de su debut mundialista contra Nueva Zelanda en el Estadio de Los Ángeles, en la ciudad de Inglewood, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.



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La selección iraní recibió autorización para permanecer una noche en territorio estadounidense y completar la preparación de cara a su estreno mundialista en Inglewood.

Taremi lamenta los problemas de visado durante el Mundial

Horas después de la llegada del equipo, el delantero y capitán Mehdi Taremi habló sobre las dificultades que han enfrentado algunas selecciones y cuerpos arbitrales para ingresar al país anfitrión.

“No solamente Irán se ha visto impactado, sino el cuerpo arbitral. Siempre, en cualquier torneo, existe tensión. Claro que no es la misma experiencia y no es algo que nos sucede a nosotros solamente, son muchos países los que han tenido problemas de visa“, indicó el atacante.

El futbolista consideró que situaciones de este tipo afectan la experiencia de los participantes y aseguró que espera mejores condiciones en futuras competiciones internacionales.

El capitán iraní considera que los inconvenientes afectan el espíritu del torneo

Taremi señaló que los obstáculos logísticos registrados antes del arranque del campeonato contrastan con los valores que busca promover una Copa del Mundo.

Aunque evitó profundizar en cuestiones políticas, el atacante dejó claro que el foco del equipo está puesto en la competencia y no en los temas ajenos al terreno de juego.

Con equipo completo los iraníes ya están entrenando rumbo al debut en la Copa del Mundo.



Es la primera vez que entrenan en suelo estadounidense.



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“Estamos aquí para jugar futbol”

La delegación iraní se mantuvo al margen de cualquier pregunta relacionada con las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán y reiteró que su principal objetivo es representar a sus aficionados en el torneo.

“Respetamos a todos los iraníes, a todas las personas que están dentro como fuera, estamos aquí para jugar futbol, que puede unir a todos los grupos, amamos a nuestra gente ya sea que se encuentren dentro o fuera de Irán”, afirmó Taremi.

El delantero insistió en que el equipo quiere transmitir un mensaje de unidad durante su participación mundialista.

“El civilizado país de Irán ha vivido en unión y queremos engalanar ese tipo de unión. Venimos a traerle ilusión al pueblo iraní“, concluyó.

Irán pone la mira en Nueva Zelanda

Superados los contratiempos relacionados con el viaje y la logística, la selección de Irán se enfoca ahora en su debut frente a Nueva Zelanda, un encuentro clave para comenzar con buen paso su participación en el Mundial 2026.

Mientras el equipo ajusta los últimos detalles para su presentación en el torneo, las declaraciones de Mehdi Taremi y las condiciones de su llegada a Estados Unidos han colocado al Team Melli en el centro de la atención mediática antes de saltar al campo.

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