Apple por fin explica por qué Siri tardó tantos años en llegar a iOS 27

Apple por fin se sinceró sobre algo que muchos usuarios se venían preguntando desde hace años por qué la gran renovación de Siri llegó recién con iOS 27 y no mucho antes. La respuesta cuenta una historia de borrón y cuenta nueva que explica tanto la demora como la ambición de esta nueva etapa del asistente.

Por qué Apple tardó tanto con la nueva Siri en iOS 27

Durante una sesión técnica centrada en Siri y Apple Intelligence tras la keynote de la WWDC, el ejecutivo Mike Rockwell contó que el equipo ya tenía lista una primera versión de la nueva Siri construida encima de la arquitectura original. Esa versión añadía funciones de inteligencia artificial como el uso de herramientas, funcionaba internamente y podría haberse lanzado como una mejora incremental más.

El problema fue que no cumplía con la visión de experiencia que Apple quería ofrecer.

Según Rockwell, existía en paralelo un diseño mucho más profundo que implicaba cambios extensos en la base del asistente y el equipo decidió apostar por esa ruta más ambiciosa.

En lugar de conformarse con un Siri un poco más listo sobre una infraestructura vieja, Apple optó por tirar todo abajo y reconstruir el asistente desde cero. Esa decisión explica por qué la gran actualización se hizo esperar tanto tiempo y por qué el salto en iOS 27 se siente tan radical frente a lo que conocíamos.

Rockwell describe el proceso como un trabajo en el que literalmente desmontaron Siri hasta los cimientos y la levantaron de nuevo sobre los modelos de IA más modernos presentados por la compañía. Ese rediseño profundo no solo afecta la parte visible para el usuario, también modifica la forma en que el asistente entiende contexto, gestiona peticiones y se conecta con el resto del sistema.

Qué hace diferente a la Siri de iOS 27

La nueva generación del asistente se apoya en esta base renovada para ofrecer una experiencia mucho más completa y coherente dentro del ecosistema. Apple habla de una Siri profundamente más capaz que pasa de ser un simple asistente de voz a un componente central de su propuesta de Apple Intelligence.

Uno de los cambios clave es que Siri ahora tiene su propia aplicación en los dispositivos compatibles.

Este enfoque le da al asistente un espacio más claro en la interfaz, algo que abre la puerta a interacciones más ricas que no dependen únicamente de comandos hablados sueltos.

La compañía también destaca que la nueva Siri es nativamente multimodal, lo que significa que está pensada para trabajar de manera natural con voz, texto y elementos visuales en lugar de limitarse a respuestas habladas. Esa multimodalidad se apoya en los modelos de IA internos que Apple presentó durante la WWDC como parte de su estrategia Apple Intelligence.

Otro pilar importante es la privacidad. Rockwell remarca que la nueva versión se diseñó con privacidad desde la base, siguiendo la línea de Apple de minimizar la exposición de datos personales y procesar lo máximo posible de forma local cuando las capacidades del dispositivo lo permiten.

Además, esta Siri renovada no vive solo en el iPhone. Apple la lleva a prácticamente todo su ecosistema con la misma identidad y comportamiento en iPad, Mac, Apple Watch, Vision Pro, CarPlay y AirPods, algo que la compañía considera esencial para la experiencia.

El usuario se encuentra con el mismo asistente sin importar qué dispositivo tenga en la mano o en los oídos, lo que refuerza la sensación de continuidad.

Qué pueden esperar los usuarios con iOS 27 y Apple Intelligence

Quien instale iOS 27 se encontrará con un asistente que deja atrás la sensación de función aislada y se integra mejor en la vida digital diaria. La idea de Apple es que Siri se convierta en un hilo común que conecte el uso del iPhone con el resto de dispositivos mediante una experiencia consistente.

El hecho de que el asistente se haya reconstruido sobre modelos modernos y con un diseño multimodal implica que las interacciones pueden ser más naturales y flexibles. Aunque Apple todavía está desplegando de manera progresiva todas las funciones de Apple Intelligence, el mensaje es claro esta base técnica se pensó para aguantar varios ciclos de evolución sin volver a encontrarse con las limitaciones históricas del Siri original.

Para el usuario final esto se traduce en expectativas muy concretas. Por un lado, una Siri más útil y menos frustrante gracias a un entendimiento de contexto más robusto y a una arquitectura pensada para operar con herramientas y modelos avanzados. Por otro lado, una experiencia que se siente igual en el iPhone, el Mac o el Apple Watch sin tener que reaprender cómo hablarle al asistente en cada dispositivo.

El enfoque en privacidad desde el diseño también es una parte clave de la promesa. En un momento en el que muchos asistentes dependen fuertemente de la nube, Apple quiere diferenciarse con un planteamiento donde el procesamiento local juegue un rol central cuando sea posible, reduciendo la exposición de datos personales y manteniendo el control en manos del usuario.

Finalmente, el retraso en la llegada de esta gran actualización deja un mensaje entre líneas.

Apple prefiere invertir varios años en rehacer un producto crítico antes que lanzar una versión que solo marque casillas en la carrera de la IA generativa.

Puede que esta estrategia desesperara a quienes esperaban un salto radical mucho antes, aunque ahora la compañía se apoya en esa paciencia para presentar una Siri que no solo es nueva por fuera, también está repensada por completo por dentro.

Con iOS 27, la sensación es que el asistente deja por fin su fase experimental dentro del ecosistema Apple y se posiciona como una pieza clave de la nueva era de Apple Intelligence. Lo interesante será ver cómo evoluciona en los próximos meses y cómo ese rediseño profundo impacta el día a día en el iPhone y en el resto de dispositivos de la marca.

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