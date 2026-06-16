Debut soñado de Erling Haaland en el Mundial 2026: doblete y goleada de Noruega sobre Irak

Noruega dio un paso importante en sus aspiraciones dentro del Mundial 2026 al imponerse 4-1 a Irak en un partido que exigió máxima concentración y en el que Erling Haaland volvió a demostrar por qué es uno de los delanteros más determinantes del planeta.

El conjunto escandinavo tuvo que reaccionar tras un inicio complicado y terminó encontrando en su goleador la diferencia necesaria para sumar tres puntos fundamentales en el Grupo I, considerado por muchos como uno de los sectores más competitivos de la primera fase.

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Haaland marca el camino para Noruega

Durante varios minutos, Irak logró incomodar a una selección noruega que no encontraba espacios ni fluidez en ataque. El conjunto asiático mostró intensidad física y agresividad en la presión, dificultando la salida de balón de los europeos.

Sin embargo, tras la pausa de hidratación, el partido cambió de rumbo.

Una rápida combinación entre Alexander Sorloth, Antonio Nusa y David Wolfe terminó con un servicio al área que encontró a Erling Haaland, quien se lanzó para conectar el balón y abrir el marcador.

El tanto tuvo un significado especial para el atacante del Manchester City, ya que representó su primer gol en una Copa del Mundo durante el regreso de Noruega al torneo tras su ausencia en Catar 2022.

¡NORUEGA DEBUTA EN LA COPA DEL MUNDO 2026 CON GOLEADA!



Con un Erling Haaland en MODO GOLEADOR, la selección europea inicia con el pie derecho con una gran victoria ante Irak.



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Irak respondió y puso en aprietos a los europeos

Cuando parecía que Noruega tomaría el control definitivo del encuentro, Irak reaccionó con personalidad.

Una destacada jugada colectiva terminó con un centro preciso de Ali Jassim para Aymen Hussein, quien se elevó entre los defensores noruegos para firmar el empate 1-1.

La anotación tuvo un valor especial para la selección iraquí, que encontró en el delantero una respuesta inmediata ante uno de los favoritos del grupo.

La igualdad, sin embargo, duró poco.

La presión de Haaland cambia el partido

La insistencia del delantero noruego volvió a marcar diferencias antes del descanso.

Haaland presionó una salida de balón rival, provocó un error defensivo y terminó desviando un despeje del portero Jalal Hassan, acción que terminó en el fondo de la portería para devolver la ventaja a Noruega.

El gol golpeó anímicamente a Irak, aunque el conjunto asiático mantuvo la intensidad y estuvo cerca de volver a empatar antes del medio tiempo.

Una barrida salvadora de Kristoffer Ajer evitó lo que parecía un gol cantado de Ali Al-Hamadi, preservando la ventaja europea.

Noruega sentencia el partido en la segunda mitad

Tras el descanso, Irak intentó adueñarse de la posesión y reducir la influencia de Haaland y Sorloth en ataque.

Durante varios minutos, la estrategia funcionó y Noruega tuvo dificultades para generar peligro.

La tranquilidad para los escandinavos llegó gracias a una acción de balón parado.

El defensor Leo Ostigard, recién ingresado al campo, apareció sin marca dentro del área para conectar un remate de cabeza y ampliar la diferencia a 3-1.

Con el partido prácticamente definido, Noruega administró la ventaja y aprovechó los espacios que dejó Irak en busca de una reacción.

Haaland participa en la jugada del cuarto gol

En los minutos finales, Haaland volvió a ser protagonista.

El delantero estuvo cerca de completar un triplete tras rematar de cabeza dentro del área, aunque la acción terminó convirtiéndose en el cuarto gol noruego después de una disputa entre Kristian Thorstvedt y Aymen Hussein frente al arco.

La anotación cerró una actuación convincente de una selección que confirmó sus aspiraciones de competir por uno de los boletos a la siguiente ronda.

Noruega alcanza a Francia en la cima del Grupo I

Con la victoria, Noruega igualó en puntos a Francia en la parte alta del Grupo I, una zona que desde antes del torneo fue señalada como una de las más complejas de la competición.

El próximo enfrentamiento entre franceses y noruegos promete convertirse en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos y podría definir el liderato del sector.

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