Marcelo, histórico lateral del Real Madrid, funda su propio club de fútbol

Marcelo Vieira inició una nueva etapa vinculada al fútbol, esta vez lejos del campo y desde el lado de la gestión deportiva. El exlateral brasileño anunció este martes la creación de Doze Madrid Club de Fútbol, una iniciativa que, según explicó, surge después de un largo proceso de preparación y de una idea que llevaba tiempo desarrollando.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde también presentó la identidad visual del proyecto. El nuevo equipo tendrá un escudo con predominio del color morado y ya cuenta con presencia propia en Instagram bajo el lema: “Once en el campo, Doze en el corazón”.

Para Marcelo, el nacimiento del club representa el inicio de una construcción deportiva desde una perspectiva distinta a la que vivió durante su carrera como jugador.

“Hoy es un día muy especial para mí porque puedo compartir algo en lo que llevamos tiempo trabajando y soñando. Hoy nace Doze Madrid Club de Fútbol”, expresó el exfutbolista.

Aunque todavía no se han comunicado aspectos deportivos, estructura competitiva ni planes inmediatos del equipo, el brasileño adelantó que el objetivo pasa por desarrollar una propuesta desde sus cimientos.

Un proyecto que amplía su vínculo con la gestión deportiva

Marcelo explicó que detrás de esta iniciativa existe una intención clara de comenzar un camino nuevo dentro del fútbol, apoyado en principios que considera centrales para el desarrollo del proyecto.

“Después de tantos años viviendo el fútbol desde dentro, tenía muchas ganas de crear un proyecto que empezara desde cero, con ilusión, con valores y con gente que ama este deporte tanto como yo. Esto es solo el comienzo. Ya estamos aquí”, señaló.

El nombre elegido para el club reúne dos referencias personales del exjugador. Por un lado, el número 12, dorsal que utilizó durante su trayectoria en el Real Madrid; por otro, la ciudad donde construyó gran parte de su carrera profesional. La denominación también coincide con Group Doze, el holding con el que mantiene operaciones relacionadas con la administración de clubes y futbolistas.

La apuesta de Marcelo por la gestión deportiva no es nueva. En 2017 adquirió el Azuriz Futebol Clube, institución que participa en el Campeonato Paranaense de Brasil.

Años más tarde, en 2023, amplió esa presencia internacional con la compra del CD Mafra de Portugal, entidad que actualmente compite en la tercera división portuguesa.

La presentación de Doze Madrid supone así una nueva incorporación al recorrido empresarial del exinternacional brasileño, quien ahora suma un club propio a una estructura que ya tenía presencia en distintos proyectos vinculados al fútbol.

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