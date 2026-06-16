Mbappé llegó a 14 goles en Mundiales y ya es el máximo artillero en la historia de Francia

La selección de Francia comenzó su participación en el Mundial con una victoria sobre Senegal y dejó una marca individual que volvió a colocar a Kylian Mbappé en el centro de la historia del torneo. El delantero francés firmó un doblete en el cierre de la primera jornada del Grupo I y alcanzó un nuevo registro con la camiseta nacional.

Con sus dos anotaciones, el atacante llegó a 58 goles con Francia en 99 partidos internacionales y superó la cifra de 57 tantos que había establecido Olivier Giroud durante sus 137 encuentros con la selección absoluta.

El primer gol del jugador del Real Madrid llegó tras una acción ofensiva que terminó con un pase de Michael Olise y una definición cruzada por bajo para abrir el marcador. Esa anotación también representó su gol número 13 en Copas del Mundo. Más adelante, después del tanto de Bradley Barcola y de un cierre de partido más abierto tras el descuento de Ibrahim Mbaye para el 2-1, Mbappé volvió a aparecer y selló el resultado con otra definición para elevar su cuenta mundialista.

Cada vez más cerca del récord absoluto

El doblete también modificó la clasificación histórica de goleadores en los Mundiales. Mbappé alcanzó las 14 anotaciones en la competición y quedó igualado con el alemán Gerd Müller, situándose ahora únicamente por detrás de Ronaldo Nazário, con 15, y de Miroslav Klose, líder histórico con 16.

La progresión del francés dentro del torneo mantiene una tendencia que comenzó desde su primera participación. En Rusia 2018 anotó cuatro goles y tuvo un papel decisivo en la conquista del título, incluyendo una anotación en la final frente a Croacia. Cuatro años después, en Qatar 2022, terminó como máximo goleador del campeonato al registrar ocho tantos.

La suma de sus actuaciones en esas ediciones y el arranque del actual Mundial lo han colocado rápidamente en una zona histórica reservada para pocos jugadores.

La marca de Klose permanece vigente desde Brasil 2014, torneo en el que el delantero alemán dejó atrás el registro de Ronaldo Nazário. El exjugador alemán construyó ese récord a lo largo de cuatro Copas del Mundo y un total de 24 encuentros disputados.

Mbappé made history in France's win over Senegal ?



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El escenario actual también presenta una carrera abierta por ese liderato histórico. Lionel Messi acumula 13 goles en Mundiales y continúa entre los nombres que siguen en la disputa estadística.

A ese contexto se suma el nuevo formato del torneo, que contempla una mayor cantidad de partidos para las selecciones que avancen en la competición, un elemento que amplía las oportunidades para quienes persiguen registros históricos.

Por ahora, Mbappé ya dejó atrás otro nombre histórico del fútbol francés y continúa acercándose al siguiente objetivo.

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