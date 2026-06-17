Floyd Mayweather enfrenta cargos por fraude en Nevada: lo acusan de emitir cheques sin fondos

Floyd Mayweather vuelve a estar en el centro de la controversia legal. El excampeón mundial de boxeo enfrenta dos cargos por delitos graves en Nevada, luego de que las autoridades lo acusaran de presuntamente emitir un cheque sin fondos por $200,000 para la compra de un reloj de lujo en Las Vegas.

De acuerdo con documentos judiciales del condado de Clark, la denuncia sostiene que el ex pugilista habría actuado con “intención de defraudar” al entregar un cheque que, supuestamente, no contaba con fondos suficientes para cubrir la transacción. El caso se suma a una serie de disputas legales y financieras que involucran actualmente al ex campeón invicto.

Clark County prosecutors have filed felony charges against Floyd Mayweather after he allegedly wrote a $200,000 check, which later bounced.



Mayweather faces a "theft, value $100,000 or greater" charge, along with a charge for passing a bad check with intent to defraud, both? pic.twitter.com/gtyuru3DC8 — Ring Magazine (@ringmagazine) June 16, 2026

¿De qué acusan a Floyd Mayweather?

Según la denuncia presentada ante las autoridades de Nevada, Mayweather enfrenta los cargos de robo por un valor igual o superior a $100,000 y emisión o entrega de un cheque con intención de defraudar por un valor igual o superior a $1,200.

La fiscalía del condado de Clark presentó la denuncia penal el pasado 27 de abril y posteriormente emitió una orden para que el exboxeador compareciera ante un juez.

Aunque Mayweather no acudió personalmente a la audiencia celebrada esta semana, sí estuvo representado por su equipo legal.

El cheque de $200,000 que originó la investigación

La acusación señala que el 31 de diciembre de 2024, Floyd Mayweather emitió un cheque por $200,000 desde una cuenta bancaria de Wells Fargo a nombre de Gold and Beyond, una tienda especializada en artículos de lujo ubicada en Las Vegas.

De acuerdo con los documentos judiciales, el cheque fue utilizado para obtener bienes o servicios pese a que la cuenta presuntamente carecía de fondos, activos o crédito suficientes para cubrir el monto total.

La denuncia sostiene que el exboxeador actuó de forma consciente al realizar la operación, sabiendo que el documento podría no ser cubierto al momento de ser presentado para su cobro.

Las posibles sanciones que enfrentaría Mayweather

Si es declarado culpable del cargo relacionado con fraude, Mayweather podría enfrentar entre uno y cuatro años de prisión, además de una multa de hasta $5,000 y posibles pagos de restitución.

Por su parte, el cargo de robo contempla sanciones significativamente mayores bajo la legislación de Nevada, incluyendo penas de entre uno y 20 años de prisión y multas que pueden alcanzar los $15,000.

Hasta el momento, ni la defensa del exboxeador ni la fiscalía han emitido declaraciones públicas sobre el proceso.

Los otros problemas financieros que rodean al ex campeón

El caso penal surge en medio de diversas disputas económicas que involucran al ex campeón mundial.

Diversos demandantes en procesos civiles abiertos en varios estados de Estados Unidos aseguran que Mayweather mantiene adeudos pendientes.

Además, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene un gravamen fiscal superior a $7.2 millones por impuestos no pagados correspondientes a los años 2018 y 2023.

A ello se suma otro gravamen independiente por más de $22,500, presentado por una comunidad residencial privada ubicada en el área de Las Vegas.

Mayweather también mantiene demandas millonarias

Mientras enfrenta estas acusaciones, el exboxeador también participa como demandante en varios litigios de alto perfil.

A principios de este año presentó una demanda contra Showtime por $340 millones, alegando fraude y complicidad en el incumplimiento del deber fiduciario.

Asimismo, inició otra acción legal contra antiguos socios comerciales por $175 millones, bajo acusaciones similares.

Estos procesos continúan desarrollándose de manera paralela al caso penal abierto en Nevada.

Los combates que siguen en la agenda de Floyd Mayweather

Pese a la situación legal, la agenda deportiva de Floyd Mayweather continúa activa.

El ex campeón tiene previsto disputar un combate de exhibición contra el kickboxer Mike Zambidis el próximo 27 de junio en Atenas, Grecia.

De acuerdo con personas cercanas al exboxeador, conserva su pasaporte y podrá realizar el viaje programado.

Además, Mayweather mantiene planes para una nueva pelea profesional frente a Manny Pacquiao antes de que finalice el año, un enfrentamiento que ha generado expectativa entre los aficionados al boxeo.

Incertidumbre sobre el futuro legal de Mayweather

El desarrollo del proceso judicial en Nevada será seguido de cerca tanto por el mundo del boxeo como por los sectores legales y financieros involucrados.

Por ahora, Floyd Mayweather deberá responder a acusaciones que podrían derivar en consecuencias penales importantes mientras intenta mantener en marcha sus compromisos deportivos y resolver diversos litigios millonarios que continúan abiertos.

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