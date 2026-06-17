Jet privado se partió en dos tras estrellarse en una autopista de Texas

Dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas después de que un avión privado se estrelló la noche del martes sobre una carretera en Laredo, Texas.

Inicialmente, autoridades locales habían informado una víctima fatal, pero el balance fue actualizado el miércoles por la mañana para confirmar dos fallecidos.

La Policía de Laredo indicó que recibió el reporte del accidente alrededor de las 10:00 p. m.

Hasta el momento, las identidades de las personas que viajaban a bordo no han sido divulgadas.

La aeronave viajaba desde México hacia Austin y desvió su ruta

De acuerdo con información de seguimiento de vuelo citada por autoridades y registros aeronáuticos, el avión involucrado era un Cessna Citation Latitude con matrícula N523QS.

La aeronave había despegado desde San José del Cabo, en México, y tenía previsto aterrizar en Austin, Texas.

Sin embargo, durante el trayecto desvió su recorrido hacia Laredo.

El registro del vuelo concluye sobre el área de Bob Bullock Loop, correspondiente a la carretera estatal Loop 20.

Las autoridades indicaron que el avión impactó sobre la vía, se desplazó por el asfalto, golpeó estructuras de iluminación y terminó dividido en dos partes sobre el separador central.

También se reportó presencia de combustible en la carretera, lo que obligó a desplegar labores adicionales de limpieza y control del área.

Testigos ayudaron en el rescate mientras continúa la investigación

Videos captados en el lugar mostraron a testigos y equipos de emergencia acercándose a la aeronave tras el impacto.

Según reportes difundidos posteriormente, algunas personas ayudaron a abrir accesos del avión para facilitar la salida de sobrevivientes.

Autoridades también informaron que un vehículo que circulaba por la carretera fue alcanzado parcialmente durante el accidente.

Además, al menos cinco integrantes de los equipos de respuesta recibieron atención médica por inhalación de humo.

La Policía de Laredo advirtió que el tramo afectado de Loop 20 permanecería cerrado durante varias horas.

La empresa de aviación privada NetJets confirmó que la aeronave involucrada pertenece a su flota y señaló que coopera con las autoridades.

La Administración Federal de Aviación informó que la investigación será dirigida por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte con apoyo federal.

Autoridades también indicaron que agentes del FBI y otras agencias participaron en las labores iniciales en el lugar.

Por ahora, la causa del accidente no ha sido determinada y la investigación continúa.

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