Neymar sorprende en pleno Mundial 2026: anuncia que será padre por quinta vez y revela el sexo de su bebé

Mientras la atención del planeta está puesta en el Mundial 2026, Neymar acaparó los reflectores por un motivo muy diferente al futbol. El delantero brasileño anunció este lunes que será padre por quinta vez, una noticia que compartió junto a su esposa, la influencer Bruna Biancardi, a través de un emotivo video publicado en redes sociales.

La pareja reveló además que espera una niña, quien se convertirá en la tercera hija que tienen juntos y en el quinto hijo para el futbolista del Santos y referente de la selección de Brasil.

Neymar revela que tendrá una nueva hija

El anuncio fue realizado mediante un video familiar en el que aparecen Neymar, Bruna Biancardi y sus hijos participando en una dinámica para descubrir el sexo del bebé.

Con los ojos vendados, los integrantes de la familia juegan con pintura hasta descubrir que el color elegido es rosa, confirmando así que esperan una niña.

La reacción del futbolista no tardó en hacerse viral.

“Voy a enloquecer“, señala emocionado el atacante brasileño en las imágenes compartidas en redes sociales.

Una familia que sigue creciendo

En el video aparecen Mavie y Mel, las dos hijas que Neymar tiene con Bruna Biancardi, además de Davi Lucca, el hijo mayor del futbolista, nacido de su relación con la influencer Carol Dantas.

La llegada de esta nueva bebé ampliará aún más la familia del delantero, quien se convertirá en padre por quinta ocasión.

Durante la grabación, Neymar también dejó una frase que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

“Voy a empezar una banda y a partir de hoy serán las Spice Girls“, bromea Neymar, en referencia al sexo femenino de sus últimos tres hijos.

La ausencia de Helena en el anuncio

Una de las situaciones que llamó la atención de los aficionados fue la ausencia de Helena, otra de las hijas del futbolista.

La menor nació fruto de una relación con Amanda Kimberlly durante un periodo en el que Neymar ya era padre de Mavie y mantenía una relación con Biancardi.

Ese episodio provocó una separación temporal entre la pareja, aunque meses después retomaron su relación y posteriormente contrajeron matrimonio.

Neymar sigue enfocado en volver al Mundial 2026

Más allá de la noticia familiar, Neymar continúa trabajando para regresar a las canchas durante el Mundial 2026.

El delantero brasileño se encuentra en la fase final de recuperación de una lesión que le impidió disputar el debut de Brasil en el torneo, encuentro que terminó con empate 1-1 frente a Marruecos.

Su evolución médica mantiene expectante a la afición brasileña, que espera contar con su máxima figura para los próximos compromisos de la fase de grupos.

¿Cuándo vuelve a jugar Brasil en el Mundial 2026?

La selección de Brasil continuará su actividad mundialista este viernes cuando enfrente a Haití, en un duelo clave para sus aspiraciones dentro del torneo.

Posteriormente, el conjunto sudamericano cerrará la fase de grupos frente a Escocia, partido programado para la próxima semana.

Mientras trabaja para regresar al terreno de juego, Neymar vive uno de los momentos más especiales fuera de las canchas, con la llegada de una nueva integrante a una familia que sigue creciendo en medio de la máxima cita del futbol mundial.

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