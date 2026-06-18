Ahora, comprar un auto usado será más transparente en EE.UU.

Encontrar un vehículo usado con un precio atractivo puede parecer una gran oportunidad. El problema aparece cuando el comprador llega al concesionario y descubre que la cifra anunciada está lejos de ser la que finalmente tendrá que pagar.

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Precisamente contra esa práctica quiere actuar la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC).

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El organismo federal envió advertencias a numerosos concesionarios del país para recordarles que los precios anunciados deben reflejar el costo real del vehículo, incluyendo todas las tarifas obligatorias.

Las prácticas que están bajo la lupa

Según la FTC, algunos vendedores han recurrido a estrategias que generan una imagen engañosa del precio final. Entre ellas aparecen descuentos que no están disponibles para todos los clientes o tarifas obligatorias que se agregan únicamente cuando la compra está avanzada.

Llega el Toyota GR Yaris Type 26. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

También se cuestionan los anuncios que muestran vehículos a precios condicionados al financiamiento ofrecido por el propio concesionario, limitando la posibilidad de que el comprador utilice una entidad financiera externa.

Otra conducta observada consiste en exigir la adquisición de servicios o accesorios adicionales que no figuraban en la publicidad inicial del vehículo.

Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC, fue contundente al explicar la posición de la agencia: “La FTC de Trump-Vance está comprometida a prevenir que los concesionarios engañen a los consumidores con precios publicitados bajos y luego añadir tarifas obligatorias al final del proceso de compra”.

La entidad también advirtió sobre la promoción de vehículos que no están realmente disponibles, una práctica que puede atraer compradores mediante ofertas que en la práctica no existen.

El Honda CR-V. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Más protección para quienes buscan un usado

La medida busca fortalecer la transparencia en uno de los segmentos más importantes del mercado automotor estadounidense. Cada año, millones de personas recurren a los autos usados como una alternativa más accesible frente a los vehículos nuevos.

Con esta iniciativa, los consumidores tendrán más herramientas para exigir que el valor publicado coincida con el monto que aparece en el contrato de compra.

Los especialistas recomiendan seguir revisando cuidadosamente cada documento y solicitar un desglose detallado de cualquier cargo adicional antes de firmar.

El Hyundai Concept THREE. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

La FTC dejó claro que continuará supervisando las prácticas comerciales de los concesionarios. Además, recordó que ya ha impulsado acciones contra grupos del sector por cuestiones relacionadas con publicidad y precios.

Aquellas empresas que persistan en el uso de estrategias engañosas podrían enfrentar investigaciones, sanciones económicas y procedimientos legales.

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