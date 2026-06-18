Audi revive el A6 Allroad con versión híbrida enchufable

No todos los vehículos familiares están pensados únicamente para la ciudad o los viajes por autopista. Algunos buscan ofrecer algo más, combinando confort, espacio y la capacidad de afrontar caminos complicados sin sacrificar refinamiento. Justamente ahí es donde Audi quiere volver a destacar con la nueva generación del A6 Allroad.

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La marca alemana recupera una de sus propuestas más versátiles con una renovación profunda que incorpora diseño actualizado, sistemas de electrificación y una dotación tecnológica propia de modelos de segmentos superiores. El resultado es un vehículo que conserva su espíritu práctico, pero añade una dosis extra de sofisticación.

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Su llegada también marca el regreso de una variante que muchos seguidores de Audi esperaban volver a ver, especialmente quienes valoran un automóvil capaz de desempeñarse con solvencia tanto en carretera como fuera de ella.

Más presencia y capacidades mejoradas

Visualmente, el nuevo A6 Allroad apuesta por una imagen más robusta. La carrocería gana anchura respecto al A6 Avant convencional, lo que contribuye a una apariencia más musculosa y dominante.

Las protecciones inferiores, los detalles exclusivos de la familia Allroad y las llantas de gran tamaño refuerzan ese carácter aventurero. Audi también elevó la distancia al suelo, permitiendo que el modelo se desenvuelva con mayor facilidad sobre caminos de tierra, grava o superficies irregulares.

La suspensión neumática adaptativa forma parte del equipamiento de serie y puede modificar la altura del vehículo según las condiciones de conducción. A ello se suma la reconocida tracción integral quattro, una de las señas de identidad de la marca.

Interior del Audi A6 Allroad 2026. Cortesía: Audi. Crédito: Cortesía

Tecnología para viajar con comodidad

Puertas adentro, Audi apuesta por un ambiente moderno y altamente digitalizado. El conductor dispone de una instrumentación completamente digital acompañada por una gran pantalla central para el sistema multimedia.

Quienes busquen una experiencia aún más completa podrán incorporar una pantalla específica para el pasajero delantero. Además, la lista de equipamiento incluye asientos con funciones de masaje y ventilación, climatización de cuatro zonas y un techo panorámico con regulación electrónica.

La firma también introduce nuevas soluciones de iluminación. Los faros Matrix LED y las luces traseras OLED digitales ofrecen múltiples configuraciones y añaden funciones destinadas a mejorar la seguridad en la carretera.

La electrificación llega al Allroad

La principal novedad mecánica es la incorporación de una variante híbrida enchufable. Esta versión combina un motor de gasolina turboalimentado con un propulsor eléctrico para desarrollar una potencia conjunta de 367 caballos de fuerza.

Gracias a una batería de 25.9 kWh, el vehículo puede recorrer hasta 60 millas en modo totalmente eléctrico, una cifra que le permite afrontar buena parte de los desplazamientos cotidianos sin consumir combustible.

Más del interior del Audi A6 Allroad 2026. Cortesía: Audi. Crédito: Cortesía

Para quienes prefieran una alternativa diferente, Audi mantendrá disponible un motor V6 diésel electrificado mediante tecnología híbrida ligera. Esta mecánica entrega 299 caballos de fuerza y añade apoyo eléctrico en determinadas situaciones para mejorar la respuesta y la eficiencia.

Audi confirmó que los pedidos del nuevo A6 Allroad comenzarán primero en Europa, mientras que su desembarco en Estados Unidos está previsto para 2027.

Por ahora no existe un precio oficial para el mercado estadounidense, aunque la referencia actual sitúa el valor de partida alrededor de $90,000 dólares. Habrá que esperar algunos meses más para conocer la configuración definitiva y el equipamiento que ofrecerá en Norteamérica.

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