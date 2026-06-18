Buscan a madre de tres hijos desaparecida tras salir de casa en Texas

Las autoridades de Texas mantienen una investigación para localizar a Christine “Chrissy” Hill, una mujer de 38 años que desapareció después de salir de su vivienda el domingo por la tarde.

De acuerdo con el relato entregado por su esposo a medios locales, Hill salió desde su residencia en Copperas Cove con la intención de ir a una tienda de conveniencia cercana, pero desde entonces no ha vuelto a ser vista ni ha respondido llamadas o mensajes.

Su familia asegura que la falta de contacto se ha prolongado más tiempo de lo habitual y ha generado preocupación entre sus seres cercanos.

Familia dice que la ausencia es inusual por su duración

El esposo de la mujer explicó que en ocasiones anteriores ella había salido de manera inesperada, aunque afirmó que nunca había permanecido fuera de casa por un periodo tan prolongado.

También señaló que sus intentos por rastrear movimientos mediante el teléfono móvil y registros bancarios no dieron resultados.

Según sus declaraciones, ahora teme que su esposa pueda haberse desplazado fuera del área de Copperas Cove.

La familia indicó que los tres hijos de la pareja también se han visto afectados por la incertidumbre mientras esperan novedades.

Policía abrió investigación y asignó el caso a un detective

El Departamento de Policía de Copperas Cove informó que recibió una solicitud de verificación de bienestar el 14 de junio, después de que el esposo reportara que la mujer no había regresado al hogar.

Como parte de las primeras diligencias, agentes acudieron a lugares que, según el denunciante, eran frecuentados por Hill, pero no lograron ubicarla.

Las autoridades incorporaron posteriormente la descripción de la mujer y los datos de su vehículo en los sistemas policiales para ampliar la búsqueda.

La investigación quedó asignada a un detective encargado de seguir nuevas pistas e información que pueda surgir.

Según el aviso difundido por familiares y autoridades:

Nombre: Christine “Chrissy” Hill

Edad: 38 años

Estatura: aproximadamente 1,75 metros (5 pies 9 pulgadas)

Peso: cerca de 73 kilogramos (160 libras)

Cabello: rubio

Ojos: marrones

La última vez que fue vista llevaba puestos shorts negros y un suéter beige.

También conducía una camioneta blanca Dodge Ram modelo 2005 con placa FFX7663.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona con información sobre su ubicación comunicarse con el Departamento de Policía de Copperas Cove.

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