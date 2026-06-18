Se reporta la muerte de la madre de Kimberly Loaiza: ¿qué se sabe hasta el momento?

La madre de la creadora de contenido y cantante Kimberly Loaiza, Mary Martínez, falleció este 17 de junio de 2026. Según la información del periodista Felipe Osuna, Martínez, conocido periodista de Sinaloa, falleció en Mazatlán después de una prolongada y dolorosa hospitalización que se extendió por casi seis meses.

Según la información divulgada, Mary Martínez, de 81 años, comenzó con un cuadro gripal que se convirtió en una infección respiratoria que se agravó con el pasar de los días.

Dicha infección respiratoria también derivó a complicaciones severas como abscesos internos que requirieron múltiples intervenciones quirúrgicas y el ingreso en terapia intensiva. Durante este crítico periodo, Mary Martínez permaneció intubada y bajo vigilancia médica constante.

Según reportes de medios locales, su condición de salud preexistente jugó un papel determinante en el desenlace. La diabetes de la paciente complicó aún más su estado, facilitando que la infección evolucionara hacia condiciones más graves como septicemia, lo que eventualmente derivó en un fallo orgánico múltiple.

Proceso médico

La gravedad del cuadro clínico no solo implicó un desgaste emocional, también un fuerte impacto económico. La larga estancia en el hospital, sumada a los tratamientos especializados y las cirugías, generó una considerable deuda hospitalaria que llevó a la familia a solicitar apoyo a la comunidad digital, a través de la plataforma GoFundMe.

Sobre esto, la hermana de Kimberly Loaiza, Steff afirmó, en sus redes sociales, que la solidaridad de los seguidores fue clave para sobrellevar este aspecto. E incluso, agradeció de forma pública a Kenia Os por haber donado en la campaña.

De momento, ni Kimberly ni su hermana han emitido un comunicado publico, sin embargo, la mamá de Juan de Dios Pantoja, Zitliali Núñez, esposo de Kimberly, compartió unas historias de Instagram con fotos familiares y agregó: “Son tantos momentos bonitos mi querida Mari, te quiero mucho, descansa en paz”.

Por otro lado, la creadora de contenido Kim Shantal también envió sus condolencias.

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