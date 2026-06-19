Alarmante: Ford llama otra vez a revisión a más de 389,000 vehículos

Quienes pensaban que su vehículo ya había quedado completamente solucionado tras una campaña de revisión podrían recibir una noticia inesperada. Ford confirmó que cientos de miles de unidades deberán regresar al concesionario porque algunas reparaciones aplicadas en llamados anteriores no fueron ejecutadas correctamente.

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La nueva campaña involucra 389,316 vehículos entre automóviles, camionetas y SUV. El problema no es único ni afecta a un solo modelo. Se trata de distintos defectos que requieren una nueva intervención técnica para garantizar el funcionamiento adecuado de los sistemas involucrados.

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La situación llega en un momento especialmente exigente para la marca, que ha acumulado numerosos llamados a revisión durante los últimos meses en distintos mercados.

El Focus concentra la mayor cantidad de unidades

La parte más importante de este nuevo recall corresponde al Ford Focus fabricado entre 2012 y 2018. En total, 255,404 vehículos deberán ser revisados nuevamente debido a una posible falla en la válvula de purga del canister.

Según la compañía, el inconveniente puede provocar que el motor se apague mientras el vehículo está en movimiento. Aunque el defecto ya había sido abordado anteriormente, ahora Ford reconoce que la corrección aplicada no fue suficiente y será necesario actualizar el software del módulo de control del tren motriz.

También hay F-150 y Escape involucrados

Entre las camionetas afectadas aparecen 91,190 unidades de la Ford F-150 producidas entre 2018 y 2020. En estos casos, las luces diurnas podrían no reducir su intensidad correctamente cuando se activan los faros principales, aumentando el riesgo de deslumbramiento para otros conductores.

A ello se suman 10,742 F-150 modelo 2018 con posibilidad de movimiento involuntario al cambiar rápidamente de marcha y otras 4,445 unidades modelo 2017 que pueden perder la información de los instrumentos en condiciones de bajas temperaturas.

Por su parte, 18,124 Ford Escape 2017 deberán regresar al taller debido a un funcionamiento incorrecto del sistema automático de reversa de las ventanas.

Mustang y Lincoln tampoco se salvan

La campaña también alcanza a modelos de perfil más aspiracional. Un total de 4,151 unidades de Ford Mustang 2019, además de algunos Lincoln Navigator y Lincoln Nautilus, presentan un problema que puede dejar la pantalla de instrumentos completamente en blanco al arrancar.

Cuando esto ocurre, el conductor pierde acceso a datos esenciales como la velocidad, el nivel de combustible o las alertas del vehículo, una situación que claramente compromete la seguridad.

Ford comenzará a contactar a los propietarios afectados mediante notificaciones oficiales. Sin embargo, quienes quieran adelantarse pueden verificar si su vehículo forma parte de la campaña utilizando el número VIN.

La recomendación es no ignorar el llamado. Aunque las soluciones consisten principalmente en actualizaciones de software y se realizarán sin costo para el propietario, retrasar la visita al taller puede aumentar el riesgo de incidentes relacionados con pérdida de potencia, fallos de iluminación o ausencia de información clave durante la conducción.

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