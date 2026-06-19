¿Altair Jarabo y Frédéric García se divorcian? Esto se sabe

Altair Jarabo y Frédéric García encabezan los titulares luego de trascender que la pareja estaría atravesando una crisis matrimonial que los mantiene separados desde hace unas semanas. Hasta el momento se desconoce si se trata de una separación o temporal.

El primero en dar a conocer la noticia fue el periodista de espectáculos Alex Kaffie. En su columna semanal, reportó que la histrionisa de Televisa y su esposo, 20 años mayor que ella, atraviesan un momento complicado dentro de su matrimonio que los habría motivado a tomar distancia.

“Me entero que Altair Jarabo, de 39 años, y su esposo 20 años mayor que ella están separados. Sí, la actriz mexicana y el empresario francés Frédéric García desde hace semanas están haciendo vidas separadas”, declaró el denominado ‘Villano de los espectáculos.

Asimismo, comentó que mientras tanto ambos disfrutan de un tiempo en solitario: Altair Jarabo en Miami, mientras que Frédéric García se encuentra en Florencia, Italia, “haciendo vida de soltero”.

“No sé si su separación es definitiva o solo atraviesan por una crisis matrimonial, pero mientras escribo esta nota el esposo de Altair está en Florencia, Italia haciendo vida de soltero al tiempo que aquella se divierte con gente de su edad en Miami, Florida”, señala Alex Kaffie.

Pese al revuelo que ha generado la noticia y la alta cobertura que se le ha dado en redes sociales, hasta ahora ninguno de los involucrados ha salido a desmentir la noticia o brindar comentarios al respecto.

Altair Jarabo y Frédéric García contrajeron matrimonio en agosto de 2021, y aunque su relación se ha mantenido alejada de los reflectores para mantener su privacidad, a lo largo de los años han sido el blanco de críticas por su diferencia de edad.

Recordemos que la villana de telenovelas tiene 39 años de edad (nació el 7 de agosto de 1986), mientras que el empresario francés tiene 58 años, completando una diferencia de 19 años.

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