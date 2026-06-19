Anahí encara a Javier Ceriani tras revelar supuestos problemas económicos de su padre

La cantante Anahí no está dispuesta a dejar que se sigan difundiendo rumores sobre su papá o cualquier otro miembro de su familia, así lo aseguró en un contundente mensaje que dejó en el perfil de Instagram del periodista Javier Ceriani.

La hazaña de Anahí tuvo lugar luego de que el argentino reportara, desde su programa en YouTube, los tratos que la actriz habría hecho años antes para liquidar las supuestas deudas que perseguían a su familia.

Sin dar cabida a las interpretaciones, Anahí desmintió la información difundida por el comunicador y se dirigió a él con unas palabras cargadas de molestia.

“No te conozco y tú a mí tampoco. Realmente no sé de dónde venga tanto odio de tu parte a mi persona, pero después de 40 años en esta industria te podrás imaginar que ya la piel se va haciendo dura“, inició la estrella mexicana.

En este sentido, la intérprete de “Cinco minutos” salió en defensa de su padre y su reputación: “De mí puedes decir lo que quieras, que acostumbrada estoy. No sé si tus padres vivan, pero el mío está por llegar a los 84 años; nunca ha sido esa persona que describes en tu video“, sentenció.

Contrario a las declaraciones de Javier Ceriani, Anahí contó que su patrimonio ha sido construido con trabajo duro y mucha dedicación, sin favores de por medio.

“Soy una mujer que, si de algo puedo estar orgullosa, es de no tener nada que ocultar. Nadie me ha regalado NADA en esta vida y sí, he trabajado TODA MI VIDA. ¿Y sabes qué es lo más bonito de eso? Que he recibido muchísimo amor porque mi trabajo ha hecho feliz a mucha gente”, precisó.

Para finalizar, Anahí recalcó: “Notas como esta, de verdad espero que te reditúen bien, porque no tienes una idea el daño que puedes causar con tus palabras. Tantas mentiras y palabras que verdaderamente no sé de qué corazón salen. Yo te deseo que un día tu trabajo también pueda hacer feliz a los demás. No sabes qué bonito es cuando vas dejando sonrisas por el mundo“.

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