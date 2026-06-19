Maserati actualiza sus modelos estrella de una manera increíble

Pocas marcas tienen una conexión tan fuerte con su historia como Maserati. Sin embargo, el fabricante italiano parece decidido a demostrar que el prestigio del pasado solo tiene valor si va acompañado de innovación. Con esa idea como punto de partida, presentó una importante evolución de tres de sus vehículos más representativos.

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La renovación alcanza al SUV Grecale y a los deportivos GranTurismo y GranCabrio, modelos que ahora incorporan avances en diseño, conectividad, rendimiento y electrificación. La ofensiva llega en un momento especial para la compañía, que celebra el centenario de su emblemático Tridente.

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Además de recordar algunos de los capítulos más importantes de su trayectoria deportiva, la marca aprovecha la ocasión para mostrar cómo piensa competir en un mercado cada vez más tecnológico y exigente.

Deportivos que mantienen el ADN de Maserati

Los nuevos GranTurismo y GranCabrio conservan la esencia de los grandes turismos italianos, aunque presentan una imagen más moderna y agresiva. El frontal fue rediseñado y adopta elementos inspirados en algunos de los modelos más radicales desarrollados recientemente por la firma.

Bajo el capó, las versiones Trofeo elevan su rendimiento hasta los 590 caballos de fuerza gracias a una evolución del motor V6 Nettuno biturbo. Esta mecánica permite alcanzar velocidades superiores a los 320 km/h sin renunciar al confort característico de este tipo de vehículos.

La experiencia también mejora gracias a la tracción integral de serie, una suspensión neumática adaptable y un sistema de escape que busca reforzar el carácter deportivo de cada aceleración.

Folgore amplía la apuesta eléctrica

Maserati continúa avanzando en su estrategia de electrificación con la expansión de la familia Folgore. El GranTurismo Folgore incorpora una arquitectura de 800 voltios y tres motores eléctricos capaces de entregar 760 caballos de fuerza de manera continua.

La tecnología desarrollada por la marca permite alcanzar cifras de rendimiento propias de un superdeportivo, al mismo tiempo que ofrece una autonomía superior a los 540 kilómetros.

Por su parte, el GranCabrio Folgore se posiciona como uno de los descapotables eléctricos más exclusivos del mercado. Con prestaciones de alto nivel y una propuesta enfocada en el lujo, busca competir con algunas de las referencias más importantes del segmento premium.

El Grecale gana protagonismo

Mientras los GranTurismo representan la faceta más emocional de Maserati, el Grecale se ha convertido en una pieza fundamental para el negocio de la compañía.

La actualización introduce una apariencia más deportiva y refinada. En el habitáculo aparecen nuevos materiales, acabados artesanales y una atmósfera que refuerza la sensación de exclusividad que caracteriza a la marca italiana.

La dotación tecnológica también recibe mejoras importantes. Destacan una pantalla central de 12.3 pulgadas, proyección de información sobre el parabrisas y un sistema de audio Sonus Faber con hasta 21 altavoces.

Maserati GranTurismo. Crédito: Maserati. Crédito: Cortesía

Personalización y tecnología como protagonistas

Maserati tampoco abandona los motores de combustión. El Grecale mantiene versiones equipadas con el conocido V6 Nettuno, disponible con potencias de hasta 530 caballos de fuerza en la variante Trofeo.

Junto a las novedades mecánicas, la compañía presentó una nueva plataforma digital para configurar sus vehículos. El sistema utiliza imágenes fotorrealistas y entornos tridimensionales que permiten explorar colores, materiales y opciones con un nivel de detalle muy superior al de los configuradores tradicionales.

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