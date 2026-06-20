Chayanne sorprende con divertida dinámica en redes por el Día del Padre

Chayanne busca celebrar el Día del Padre 2026 junto a “todos sus hijos” de Latinoamérica. Por esta razón, el famoso lanzó una convocatoria en la que instó a los internautas a crear el mejor recuerdo con él, “su padre”, utilizando recursos como la Inteligencia artificial y edición.

El intérprete de “Torero” se sumó a la narrativa que lo ha convertido en el “papá de toda Latinoamérica” y de manera divertida convocó a realizar fotomontajes que lo retraten de esta manera con aquellas personas que así lo deseen.

Para lograr este objetivo, el propio Chayanne proporcionó una fotografía que servirá como base para recrear icónicas escenas familiares. En dicha imagen se le ve posar muy sonriente, enfundado en una camisa blanca.

“Mis hijos, se acerca el Día del Padre… así que les dejo esta foto para que hagan la de nosotros juntos. Quiero ver nuestras mejores fotos en familia“, escribió desde su perfil de Facebook como parte de la convocatoria.

El llamado de Chayanne no tardó en ser respondido por sus seguidores más fieles, quienes lo hicieron el protagonista de retratos familiares en los que representa a la figura paterna.

Junto a las fotografías recreadas con Inteligencia Artificial (IA), el público se ha dado a la tarea de dejarle mensajes de cariño y aplaudir la iniciativa que lo hace conectar aún más con sus fanáticos más fieles.

“Aquí tu hija de Ecuador te espera Chayanne, y dices que cuando vuelves papito vuelve, que voy a hacer sin ti. Por favor vuelve”, escribió un usuario en Facebook. Otro par más, replicaron: “¡Uyy, qué montón de hijos tiene ud señor! Somos un montón de hermanastros”.

Al día de hoy, la publicación del intérprete cuenta con más de 218 mil ‘me gusta’ y 10 mil comentarios que demuestran, una vez más, que el boricua se mantiene vigente ante las nuevas generaciones.

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